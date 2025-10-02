Kim Dzong Un zakazał powiększania piersi! Zaczyna wielką kontrolę

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2025-10-02 11:07

Kolejny absurdalny przepis w Korei Północnej! Życie w komunistycznym skansenie jest nie tylko straszne, ale czasami także tragikomiczne. Media z Korei Południowej raz na jakiś czas donoszą o kolejnych dziwnych zakazach i nakazach wprowadzanych przez Kim Dzong Una. Tym razem dyktator postanowił zakazać... powiększania piersi. Mało tego, nakazał przeprowadzanie kontroli biustów pań, by namierzyć te, które poddały się operacjom.

Kim Jong Un

i

Autor: Korean Central News Agency/Korea News Service via AP/ East News

Kim Dzong Un zakazał powiększania piersi i zarządził kontrole kobiecych biustów w celu wykrywania implantów

Korea Północna to chyba najbardziej odizolowane od reszty świata państwo. Komunistyczny skansen Kim Dzong Una to świat totalnej inwigilacji, absurdalnych przepisów i drakońskich kar za najmniejsze przewinienie. Raz na jakiś czas media, zwłaszcza południowokoreańskie, piszą o kolejnych zakazach i nakazach, które regulują każdy aspekt życia obywateli Korei Północnej. Jest lista jedynie słusznych fryzur czy ubiorów, czasami zakazuje się ludziom śmiać przez kilkanaście dni, a za posłuchanie nieprawomyślnej piosenki można zostać skazanym nawet na śmierć. Teraz pojawiły się nowe doniesienia o kolejnych przepisach, jednocześnie strasznych i śmiesznych. Otóż Kim Dzong Un według południowokoreańskiego "Daily NK" postanowił zakazać... powiększania piersi. Mało tego, nakazał przeprowadzanie kontroli biustów, by namierzyć te obywatelki, które poddały się "burżuazyjnym" operacjom i wysłać je do obozów pracy.

ZOBACZ TEŻ: Kim Dzong Un chwali się bogactwem! W kraju głód, dyktator z rodziną żyją w luksusie

Panie poddające się operacjom plastycznym "skażone burżuazyjnymi obyczajami" i "angażują się w zgniłe, kapitalistyczne zachowania"

Kontrole ruszyły. "Daily NK" podaje, że członkom Partii Komunistycznej w mieście Sariwon nakazano już przeprowadzanie badań. Kobiety, u których istnieje podejrzenie posiadania implantów, zostaną przewiezione do szpitali na badania, a te będą stanowić ostateczny dowód przestępstwa. Podobno są już trzy kobiety, przeciwko którym toczy się proces. Mimo wszystko w Korei Północnej istnieje chirurgiczne podziemie. "Daily NK" donosi, że wspomniane kobiety poddały się operacjom wykonywanym przez lekarza w jego własnym domu. „Kobiety żyjące w systemie socjalistycznym zostały skażone burżuazyjnymi obyczajami i angażują się w zgniłe, kapitalistyczne zachowania” – grzmiał cytowany przez to źródło prokurator. Jak stwierdził, kobiety „nie miały zamiaru być lojalne wobec organizacji i grupy, lecz były opętane próżnością i w efekcie stały się trującym chwastem, który trawił system socjalistyczny”.

Super Express Google News
Sonda
Czy poddałbyś się operacji plastycznej, gdybyś miał na nią pieniądze?
QUIZ. Krwawi dyktatorzy. Wiesz, w jakim kraju rządzili?
Pytanie 1 z 10
Pol Pot:
Raport Złotorowicza - Putin z wizytą w Korei Północnej! ''Element odpłacania się Kim Dzong Unowi!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

OPERACJE PLASTYCZNE
POWIĘKSZANIE BIUSTU
KIM DZONG
KOREA PÓŁNOCNA