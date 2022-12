Kim Dzong Un wysyła drony i wystrzeliwuje pociski! Oddano strzały. Zacznie się nowa wojna?

Drony Kim Dzong Una nad Seulem. Padły strzały. Szalony dyktator chce rozpętać wojnę?

Co planuje Kim Dzong Un? Coraz bardziej prowokacyjne działania szalonego północnokoreańskiego dyktatora budzą niepokój na świecie. W ostatnich miesiącach Kim wielokrotnie groził Zachodowi i zachwycał się wojną na Ukrainie, wspierając Władimira Putina. Teraz tyran poszedł o krok dalej. Jego drony przeleciały nad Seulem, stolicą Korei Południowej, uważanej przez Kima za jednego z największych wrogów Korei Północnej obok Stanów Zjednoczonych. Jak podała agencja Yonhap, armia Seulu oddała w poniedziałek, 26 grudnia strzały ostrzegawcze w kierunku wrogich dronów, ponieważ naruszyły przestrzeń powietrzną Korei Południowej. W akcji przeciwko bezzałogowcom brały udział myśliwce i śmigłowce bojowe Korei Południowej.

Kim Dzong Un przeprowadził rekordową ilość prób rakietowych. Testuje też pociski międzykontynentalne

W piątek, 23 grudnia Kim Dzong Un także prowokował i prężył muskuły. Korea Północna wystrzeliła wtedy dwa pociski balistyczne krótkiego zasięgu do Morza Japońskiego. O tym incydencie też poinformowała Korea Południowa. Jak dodano, wojska Seulu pozostają w "pełnej gotowości w bliskiej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi". W tym roku Korea Północna przeprowadziła już 67 prób rakietowych. W listopadzie miał miejsce także test pocisku międzykontynentalnego.

Korea Północna znowu przeprowadziła test pocisku międzykontynentalnego. Przygotowuje się na test broni nuklearnej?

Jak poinformowały w listopadzie siły zbrojne Korei Południowej, które na bieżąco monitorują wojskowe działania niebezpiecznego sąsiada, rakieta przeleciała tysiąc kilometrów i wpadła do Morza Japońskiego. Kim Dzong Un w taki sposób odpowiedział na wspólne ćwiczenia wojsk amerykańskich i południowokoreańskich. Oświadczenie Pjongjangu głosiło, że manewry zostały odebrane jako przygotowania do inwazji. Kim Dzong Un zagroził, że w razie gdyby jego kraj został zaatakowany bronią jądrową, on bez wahania odpowiedziałby tym samym. Korea Północna w ostatnim czasie nasila testy rakietowe. Możliwe, że przygotowuje się do pierwszego od pięciu lat testu broni nuklearnej.

#BREAKING: South Korea has scrambled fighter jets and attack helicopters and has fired warning shots after North Korean drones violated its airspace- North Korean drone flies over capital of Seoul- A South Korean Ka-1 fighter jet crashed while fighting a North Korean drone pic.twitter.com/mJf2n1Dn1X— Amichai Stein (@AmichaiStein1) December 26, 2022