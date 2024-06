Chłopiec płakał w restauracji, kobieta wpadła w furię. "Ucisz to je**ne dziecko". Doszło do bójki!

26 października 2023 roku tajemniczy kanał w mediach społecznościowych General SVR, którego autorzy podają się za dawnych agentów rosyjskich służb, napisał o rzekomej śmierci Władimira Putina. Pogłoski doczekały się nawet dementi ze strony Kremla. Ale General SVR wciąż nadaje. Na stronie regularnie pojawiają się między innymi doniesienia o tym, że Putina zastępuje sobowtór i są z nim rozmaite problemy. Przykładowo, chirurdzy plastyczni raz po raz muszą na nowo upodabniać go do prawdziwego prezydenta. Teraz General SVR pisze o nowym kłopocie dublera. Podobno nie wszyscy światowi politycy, którzy wiedzą o sobowtórze, chcą brać udział w przedstawieniu. Pewien ważny przywódca ignoruje dublera konsekwentnie!

"Turcja, niezależny gracz i uznany lider regionalny, prowadzi politykę bez oglądania się na opinie innych"

O kogo chodzi? Według General SVR to przywódca Turcji Recep Erdogan nie chce spotykać się z podrabianym Putinem. Autorzy zagadkowego profilu mówią o "wyraźnej odmowie prezydenta Turcji Recepa Erdogana przyjęcia klauna zwanego prezydentem Rosji". "Turcja, niezależny gracz i uznany lider regionalny, prowadzi politykę bez oglądania się na opinie innych, w przeciwieństwie do rosyjskich przywódców, którzy są do tego zmuszeni w stosunkach z Chinami. Putin musi więc zadowolić się spotkaniem z ministrem spraw zagranicznych Turcji i wyrazić nadzieję na spotkanie z Erdoganem w Astanie (Kazachstan), a nie w Ankarze (Turcja). To oczywiście upokarzające, ale nie ma wyjścia. Muszą prosić i mieć nadzieję. Nie ma innego wyjścia" - piszą "dawni agenci".

Erdogan Continues to Ignore Putin's DoubleDear subscribers and guests of the channel! The organization of visits of the person appointed as the President of #Russia and similar to Vladimir #Putin to friendly and not-so-friendly countries is not going well for the Russian… https://t.co/tC4YRh3YZM pic.twitter.com/hkmAyQ68pS— generalsvr_en (@generalsvr_en) June 12, 2024

