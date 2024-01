Stolarz z Białorusi udaje Putina?! Plotki o sobowtórze Putina narastają

Walery Sołowiej: Putin naprawdę ma sobowtóra, który udaje go przed światem. Sobowtór nazywa się Jewgienij Wasiljewicz i jest stolarzem z Białorusi

Kolejna odsłona plotek o sobowtórach Władimira Putina! Tym razem głos zabrał kontrowersyjny rosyjski politolog. Walery Sołowiej, były profesor w moskiewskim Instytucie Stosunków Międzynarodowych, zasłynął m.in. tym, że jako jedyny potwierdził plotki o śmierci Putina, rozpowszechniane przez General SVR od 26 października. Teraz wypowiedział się w filmiku zamieszczonym na Telegramie w kwestii sobowtórów, którzy mają udawać Putina przed światem. „Ci z Was, drodzy przyjaciele, którzy widzieli tak zwane orędzie noworoczne tak zwanego prezydenta Rosji, prawdopodobnie zauważyli, że było ono bardzo krótkie” – zaczął dr Sołowiej. „To było nie tylko bardzo krótkie, to było jedno z najkrótszych przemówień noworocznych w historii Putina. Dlaczego było jednym z najkrótszych? Odpowiedź jest jasna. Abyś nie patrzył i nie słuchał. Nie patrzył na wygląd i nie słuchał głosu tego mężczyzny. Ten człowiek, sobowtór Putina, nazywa się Jewgienij Wasiljewicz. Pochodzi z Białorusi. Tak, stolarz czwartej klasy. Taka jest prawda" - mówił politolog... Jak dodał, jakiś czas temu tajemniczy Wasiliewicz przeżył próbę otrucia. „Pojawiła się u niego wysypka na skórze kończyn górnych i dolnych oraz na szyi, którą lekarze początkowo wzięli za alergię" - rzekł Sołowiej. Nie przedstawił jednak żadnych dowodów na prawdziwość swoich stwierdzeń.

Rzecznik ukraińskiego wywiadu wojskowego stwierdził, że plotki o sobowtórach Putina są prawdziwe. Andrij Jusow potwierdza słynne pogłoski i zdradza szczegóły

Przedstawiciel prasowy ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) Andrij Jusow w rozmowie z ukraińską dziennikarką Alesią Batsman stwierdził teraz wprost, że "liczne źródła" potwierdzają istnienie dublerów „Te informacje potwierdza wiele źródeł. To nie jest już jakąś wiadomością ani czymś, co trzeba udowodnić światu" - mówił Jusow. Jak dodał, sobowtórów jest co najmniej trzech i są de facto niewolnikami służb."Żyją pod stałą obserwacją. Są ciągle doskonaleni, w tym poprzez operacje chirurgiczne, aby dostosować się do jednolitego wyglądu I oczywiście stała, całkowita kontrola. Nie trzyma się ich w jednym miejscu. Nie mieszkają razem w tym samym mieście. Nie piją razem herbaty, cóż, takiego zdjęcia nie zobaczymy" - powiedział Andrij Jusow w wywiadzie.

Generałowie Kyryło Budanow i Wadym Skibicki także głosili teorie o sobowtórach Putina. Prawdziwy nie był widziany od czerwca 2022 roku?

W 2023 roku gen. Kyryło Budanow, szef ukraińskiego wywiadu wojskowego HUR, stwierdził, że prawdziwego Putina nie widziano od czerwca 2022 roku, od tamtej pory pojawiają się publicznie sami dublerzy. Natomiast generał major Wadym Skibicki powiedział w 2022 roku w wywiadzie dla The Telegraph o Putinie: "On używa wielu sobowtórów... czasami trudno wykryć, czy to prawdziwy Putin, czy też ktoś go zastępuje". Teoria o sobowtórze Putina jest najczęściej powtarzana przez tajemniczy profil w mediach społecznościowych General SVR, którego autorzy czy też autor podają się za dawnych agentów służb nadal mających źródła na Kremlu. General SVR niedawno ogłosił nawet, że prawdziwy Putin umarł 26 października po walce z nowotworem i zawale serca, a sobowtór jest używany przez Nikołaja Patruszewa, szefa służb, by ukryć prawdę przed światem.

Russian conspirologist Valery Solovey is convinced that it was Putin's double, a fourth-class carpenter from Belarus Yevgeny Vasilyevich, who wished Russians a Happy New Year. https://t.co/q8BcMkVwlu pic.twitter.com/9657wxglxh— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 3, 2024

