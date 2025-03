Korea Południowa: Tragiczna pomyłka podczas manewrów! Myśliwiec zrzucił bomby na zabudowania, ranni cywile

Nowe wieści o Franciszku. Co ze zdrowiem papieża? Wieczorny komunikat Watykanu

Do zdarzenia doszło ok. godz. 10 rano czasu lokalnego (godz. 2 w Polsce). Koreańskie siły powietrzne poinformowały, że "osiem bomb ogólnego przeznaczenia MK-82 zostało nieprawidłowo zrzuconych z samolotu KF-16 Sił Powietrznych i spadły one poza wyznaczonym polem rażenia".

Siedem osób zostało rannych, w tym cztery odniosły ciężkie obrażenia. Uszkodzeniu uległ budynek przykościelny, dwa domy mieszkalne i liczne elementy infrastruktury. Agencja Yonhap informuje, że podjęto decyzję o ewakuacji mieszkańców w związku z usuwaniem niewybuchów.

(2e LD) Des obus sont retombés sur des habitations à Pocheon, 7 blessés https://t.co/7KGEyPumAq— Agence Presse Yonhap (@Yonhapfr) March 6, 2025

Siły Powietrzne poinformowały, że wszczęły dochodzenie w sprawie wypadku i przeprosiły za szkody wyrządzone cywilom.

Na poligonie Seungjin w miejscowości Pocheon, położonej 25 km na południe od silnie ufortyfikowanej granicy z Koreą Północną, trwają pierwsze w tym roku wspólne ćwiczenia w ramach manewrów Freedom Shield 2025, które rozpoczną się formalnie w przyszłym tygodniu. Siły Powietrzne zmobilizowały m.in. myśliwce F-35A-F-15K, KF-16-FA-50.

MK-82 to niekierowana bomba lotnicza używana do niszczenia budynków i mostów, która tworzy krater o średnicy ok. 8 m i głębokości ponad 2 m. Promień rażenia jednej bomby jest mniej więcej wielkości boiska piłkarskiego

