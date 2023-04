Koronacja Karola III. Trzydniowe święto, wielkie gwiazdy, strajk! Wnuki Karola nie przyjadą? [GALERIA]

Trudno uwierzyć w to, co mówi

Wielkimi krokami zbliża się koronacja Karola III (74 l.). Najstarszy syn królowej Elżbiety II objął brytyjski tron automatycznie, gdy umarła, jednak na to, by symbolicznie włożyć królewską koronę, będzie musiał jeszcze chwilę poczekać. Wielkie święto, które da Brytyjczykom dzień wolny od pracy, rozpocznie się w Londynie 6 maja (sobota) i potrwa aż do poniedziałku. Oto, co już wiadomo na temat koronacji Karola III. Ceremonia w Opactwie Westminsterskim rozpocznie się o godz. 11 po przybyciu rodziny królewskiej w procesji z Pałacu Buckingham. Królewska para - Karol III i królowa Camilla (75 l.) - do Opactwa przyjadą nowoczesną, klimatyzowaną karocą, wrócą z niego natomiast zabytkową złotą karetą, którą do koronacji jechała Elżbieta II.

Koronacja Karola III. Dzień wolny od pracy

Trasa królewskiego przejazdu będzie liczyła około 2 kilometrów, będzie więc znacznie krótsza od tej, jaką pokonać musiała młodziutka Elżbieta, obejmując tron w 1953 roku (8 km). Koronacja Karola III będzie szeroko transmitowana - w telewizjach publicznych, prywatnych, na platformach streamingowych, a także na ponad 50 dużych ekranach w całej Wielkiej Brytanii - przypomina Sky News. Na niedzielę, 7 maja, zaplanowano pokaz iluminacji i laserów, a także wielki koncert koronacyjny, na którym wystąpią między innymi Take That, Katy Perry i Lionel Richie. Poniedziałek, 8 maja, będzie w Wielkiej Brytanii dniem wolnym od pracy.

Koronacja Karola III. Królewska rodzina w niepełnym składzie.

Na koronację Karola III do Opactwa ma zjechać ok. 2,2 tys. gości, czyli o wiele mniej niż na koronację Elżbiety II [wtedy było ich 8 tys. - przyp. red.]. Wśród nich między innymi syn króla Harry, który pozostaje w kiepskich relacjach z rodziną królewską. Ciosem dla króla może być fakt, że na uroczystościach Harry pojawi się sam, bez swojej żony Megan Markle i bez dzieci, a wnucząt króla, małej Lilibet i starszego Archiego. Mówi się, że Meghan odmówiła udziału w koronacji, bo... wie, że to nie ona byłaby tego dnia najważniejsza, a nie chce "grać drugich skrzypiec".

Sekretny syn zakłóci koronację Karola III?

Możliwe, że uroczystości nie obejdą się bez skandalu. Kto wie, co ma zamiar zrobić domniemany sekretny syn Karola i Camilli, 56-letni Australijczyk Simon Dorante-Day? Mężczyzna utrzymuje, że jest nieślubnym dzieckiem pary, które tuż po narodzinach zostało oddane do adopcji, by ukryć jego tożsamość. 56-latek domaga się, by Karol przeprowadził test na ojcostwo, zapowiada też, że w najbliższym czasie szykuje prawdziwą bombę, która może mieć wpływ na całą rodzinę królewską. Koronację może zakłócić jeszcze jedno. W środę, 19 kwietnia, poinformowano, że z "nieuniknionymi zakłóceniami" będą musieli się liczyć podróżni przylatujący do Londynu w okresie wokół koronacji króla Karola III. "Ok. 1400 pracowników kontroli bezpieczeństwa pracujących na terminalu 5 Heathrow będzie strajkować w dniach 4-6, 9-10 i 25-27 maja".

Jak dokładnie ma wyglądać koronacja Karola III?

Sama koronacja składa się z sześciu faz. Jak wylicza Sky News są to: uznanie, przysięga, namaszczenie, inwestytura, intronizacja i hołd. "Podczas ceremonii król Karol przysięgnie stać na straży prawa i Kościoła anglikańskiego, zostanie namaszczony olejem świętym, otrzyma Królewski Klejnot i berła oraz koronę ze szczerego złota".

