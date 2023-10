Kościół zawalił się podczas chrztu! 15 ofiar, dziesiątki rannych

Kościół zawalił się podczas ceremonii chrztu! Złożył się jak domek z kart w ciągu sekund. Kilkanaście ofiar, dziesiątki rannych

To były sekundy, które zdecydowały o życiu i śmierci tych, którzy zgromadzili się na ceremonii chrztu w kościele katolickim Iglesia Santa Cruz w Madero. Żadna z około stu osób uczestniczących w rodzinnych uroczystościach nie spodziewała się w najczarniejszych snach, jaki przebieg będzie miała ta niedziela. Do tragedii doszło w meksykańskim stanie Tamaulipas na północnym zachodzie kraju. W samym środku mszy mury kościoła i jego dach nagle runęły jak domek z kart! Na filmie, który pojawił się w mediach społecznościowych widać, jak w ciągu sekund spora budowla obraca się w gruzy. Niestety, wiele osób nie przeżyło.

Ksiądz przeżył, choć odprawiał mszę podczas zawalenia się kościoła. "To wszystko jest niezgłębione”

Potwierdzono śmierć 15 osób, 60 zostało rannych, niektórzy mają poważne obrażenia. Krajowa Służba Sejsmologiczna Meksyku wykluczyła, by w momencie zawalenia się dachu w rejonie świątyni miało dojść do choćby niewielkiego trzęsienia ziemi. Według wstępnych ustaleń najbardziej prawdopodobną przyczyną tragicznego zdarzenia była wada konstrukcji obiektu. Kościół miał 30 lat, a jak podaje BBC, 10 lat temu przeszedł remont. „Przybyli szukać nieba dla najmłodszych i znaleźli wieczność. Chcę, aby te rodziny znalazły spokój. To wszystko jest niezgłębione” - powiedział Ángel Vargas, ksiądz, który odprawiał mszę w momencie, w którym doszło do tragedii. On ocalał, ale wielu wiernych niestety nie.

Sonda Jak oceniasz instytucję Kościoła? Zdecydowanie pozytywnie Zdecydowanie negatywnie Raczej pozytywnie Raczej negatywnie

Church roof collapse in Ciudad Madero, Mexico 🇲🇽 1 October 2023, killing at least 10 people.pic.twitter.com/i7Ps5SnBmA— Disaster Tracker (@DisasterTrackHQ) October 2, 2023

Military personnel supported emergency services into the night using rescue dogs and earth moving equipment to identify and dig out survivors from the ruins after the roof of a church collapsed in Ciudad Madero, Mexico, killing at least nine people https://t.co/6tHU6eJQGi pic.twitter.com/vDRWGOY4ox— Reuters (@Reuters) October 2, 2023

QUIZ. Jesteś prawdziwym katolikiem? Test wiedzy o Kościele. 100 proc. to cud! Pytanie 1 z 15 W jaki dzień tygodnia katolicy powinni zachowywać „wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych”? czwartek piątek sobotę Dalej