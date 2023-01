Koszmar! Dwa autokary zderzyły się na drodze! 38 osób nie żyje!

Do zdarzenia doszło w niedzielę nad ranem na drodze nieopodal miejscowości Kaffrine w centralnej części Senegalu. Jak przekazano we wpisie opublikowanym na Twitterze, dwa autobusy - z Tamby i Dakaru zderzyły się ze sobą po pęknięciu jednej z opon. Pułkownik Cheikh Fall z Narodowej Straży Pożarnej Senegalu powiedział: - To był poważny wypadek. Było 125 poszkodowanych, z czego 38 zmarło. Tragiczny wypadek miał miejsce na drodze krajowej nr 1 o godzinie 4.15 czasu lokalnego w niedzielę rano. Wszyscy poszkodowani zostali ewakuowani do szpitali w mieście Kaffrine, położonego niedaleko miejsca wypadku.

Jak poinformowały agencja AFP i portal francuskiej telewizji France 24, wypadki drogowe zdarzają się w krajach afrykańskich bardzo często. Ich głównymi przyczynami są brawura kierowców, a także zły stan techniczny dróg i pojazdów. Wiele osób, które prowadzą samochody, nigdy nie uczęszczało na kurs prawa jazdy, lecz kupiło swoje uprawnienia od skorumpowanych przedstawicieli lokalnych władz.

W galerii poniżej zdjęcia z miejsca tragedii:

🇸🇳 FLASH | Au moins 38 morts et 87 blessés après une collision entre deux bus au #Sénégal. L'accident a eu lieu dans la ville de #Kaffrine, à environ 250 km au sud-est de la capitale Dakar. pic.twitter.com/d8h8GvXqHX— Cerfia (@CerfiaFR) January 8, 2023

Sonda Czy byłaś/byłeś kiedyś w Afryce? Tak Nie