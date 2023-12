Koszmarna prognoza tuż przed świętami! Potężny orkan i pogodowy kataklizm w Europie

Nad Europę nadciąga orkan Pia! Potężne wichury paraliżują świąteczne podróże. Koszmar trwa w Holandii, naukowcy ostrzegają także Polaków

To nie będą białe święta! Europejscy meteorolodzy biją na alarm - mieszkańców naszego kontynentu czekają potężne wichury i ulewy, a podróże świąteczne mogą stać się całkowicie niemożliwe. Na wielu lotniskach już teraz panuje chaos. W samym tylko Amsterdamie odwołano dziś, w czwartek 20 grudnia 200 lotów ze względu na coraz silniejsze porywy wiatru. Co się dzieje? To potężny orkan Pia nadciąga nad Europę, mając za nic święta Bożego Narodzenia i miliony ludzi przemieszczających się z tego powodu po świecie. Instytut meteorologiczny (KNMI) ostrzega przed porywami wiatru dochodzącymi nawet do 150 km/h na Morzu Północnym i na szczytach gór, ale na nizinach nie będzie wiele lepiej - nawet 90-115 km/h. Gdzie dokładnie?

Gdzie będzie orkan Pia? Żywioł zagraża Europie. Ta część Polski też ucierpi!

Początkowo żywioł dotknie Wyspy Brytyjskie i Irlandię, Norwegię, następnie Belgię, Holandię, Niemcy, Danię, Czechy, a następnie Polskę, Słowację i Węgry. Również w Polsce, zwłaszcza w zachodniej połowie naszego kraju, można spodziewać się wyjątkowo silnych wichur, szczególnie w piątek, 22 grudnia. Pozostaje mieć nadzieję, że to wszystko jednak przejdzie bokiem!

Storm Pia: Strong winds hitting parts of Northern Ireland https://t.co/iRlO4Vzmt8— BBC News (UK) (@BBCNews) December 21, 2023

This is ‘Storm Pia’Named by Denmark-as they will have widespread disruption, not the UK met office-Here it will be windy⚠️ Gusts 45-55mph in the yellow area and 65-70mph over highest ground in the NE, 70-80mph for the Northern Isles. pic.twitter.com/bzTWLe4xm0— Laura Tobin. (@Lauratobin1) December 21, 2023

