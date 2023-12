Prognoza na Boże Narodzenie. Czy czekają nas białe święta? Synoptycy poznali prognozę pogody.

Czy Święta Bożego Narodzenia 2023 będą białe? Jaka będzie pogoda na święta?

Biały puch jest wszędzie, trzyma kilkustopniowy mróz, zwłaszcza w nocy. Większość z nas właśnie tak wyobraża sobie idealne święta Bożego Narodzenia 2023. Pod koniec listopada i na początku grudnia, wielu sądziło, że tak właśnie będzie. Niestety, przyszła odwilż, a termometry wskazują dodatnie temperatury. Choć w górach wciąż jest śnieg, to w mieście pozostało już tylko jego wspomnienie.

„Święta Barbara po wodzie, Boże Narodzenie po lodzie" - synoptycy IMGW przytaczają dawne, polskie przysłowie, ale wskazują jednocześnie, że w tym roku sytuacja jest zupełnie inna - w okolicy barbórki i 4 grudnia padał śnieg, a temperatury były niskie. Czy zatem szykują się dość „ciepłe" lub nawet deszczowe kolejne, grudniowe tygodnie?

Z prognozy ekspertów Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW i wynika, że prognozy średnioterminowe i długoterminowe wskazują na zbliżającą się odwilż. W poniedziałek, 18 grudnia termometry w województwie śląskim wskazywały nawet 10 stopni na plusie.

„To może oznaczać, że nie doświadczymy w tym okresie takiej zimy, jaką mamy obecnie" - wyjaśniają synoptycy.

Według najnowszej prognozy numerycznej odwilż potrwa tydzień. Co później? „Kwestia lekko zimowych świąt wcale nie jest ostatecznie przekreślona. Nie ma to być jednak tak zimowy okres, jaki występuje od początku grudnia" - informuje Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW.

Cały śnieżny i zimny grudzień byłby w naszym klimacie anomalią. Dlaczego? W grudniu dominuje cyrkulacja strefowa, czyli napływ mas powietrza z sektora zachodniego, znad Oceanu Atlantyckiego. Obecny etap cyrkulacji północ-południe zostanie w końcu przerwany przez wielkie cyklony szerokości umiarkowanych. W pierwszej dekadzie grudnia dominowało zimno, sypie śnieg, później pogoda zmieni się prawdopodobnie na bliższą jesiennej.

Mapy Europejskiego Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody także podają, że zbliża się ocieplenie. Od początku drugiej dekady miesiąca aż do końca grudnia, więc również w okresie świąt Bożego Narodzenia, ma wystąpić dodatnia anomalia średniej temperatury powietrza. Zaciągane z południa ciepłe masy powietrza podniosą temperaturę na zachodzie kraju aż do 5-6 st. C, odchylając ją tym samym od normy o ok. 4 st.

Prognozowana temperatura w okresie świąt w całym kraju będzie wyższa od średniej temperatury, jaka wystąpiła w tym samym okresie w latach 1991-2020. Z takim wyprzedzeniem dokładne temperatury nie są jednak możliwe do przewidzenia.

Na białe święta mogą z pewnością liczyć mieszkańcy południowej części kraju - w Beskidach czy Tatrach śnieg utrzyma się aż do początku nowego roku.

Święta Barbara po wodzie, Boże Narodzenie po lodzie. W tym roku jest jednaka odwrotnie, temperatury są wyjątkowo niskie a pokrywa śnieżna notowana jest w całym kraju. Możemy spodziewać się mokrych i deszczowych świąt?Prognozy długoterminowe:#IMGW https://t.co/p3fEapX2QX pic.twitter.com/YWs5gplO8D— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) December 4, 2023

Jak długo potrwa zapowiadana od niedzieli #odwilż? Wg dzisiejszej prognozy numerycznej👉 tydzień. Co później? Tu ostatnia prognoza schładza📉 kolejne tygodnie grudnia i kwestia lekko zimowych Świąt🎄 wcale nie jest ostatecznie przekreślona. Nie ma to być jednak tak zimowy okres… pic.twitter.com/1vS7XEAEzK— IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego (@IMGW_CMM) December 6, 2023

