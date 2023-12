Tego powinien słuchać katolik w święta. Koniec z Last Christmas, księża zrobili listę

Wigilia dla samotnych i potrzebujących po raz kolejny w Zabrzu. "Staramy się, by atmosfera była jak najbliższa domowej"

"Masz dość świąt przed świętami? Muzycznych 'last christmasów' w listopadzie? Mamy dla Ciebie dwie playlisty na Spotify - odkryj muzyczne piękno adwentu w wydaniu klasycznym i tym nieco bardziej nowoczesnym!" - piszą duchowni na stronie gliwickiej diecezji.

Duchowni przygotowali dwie świąteczne playlisty. "Adwentowe dla każdego" i "adwentowe klasycznie" można znaleźć na platformie Spotify. Znajdziemy tam 160 utworów, których łączna długość to prawie 10 godzin. Wybór utworów nie był przypadkowy.

Jak wyjaśnia diecezja, utwory mają ważny przekaz. Na przykład na playliście "adwentowe dla każdego" znajdziemy utwór Coldplay "Til Kingdom Come". Jak księża tłumaczą ten wybór?

- Zaskakującym może być znalezienie na adwentowej liście utworów zespołu Coldplay i piosenki z płyty "X&Y". Choć sam Chris Martin mówi, że tytuł piosenki "Til kingdom come" pochodzi z omówienia przemówienia prezydenta Busha do premiera Blaira na temat wojny w Iraku, możemy spojrzeć na ten tekst głębiej, z nadzieją oczekując czasu, kiedy skończą się walki i nadejdzie królestwo pokoju. Jest to także piosenka o miłości bez granic, gotowej udać się na krańce ziemi, niosąc nadzieję - czytamy na stronie diecezji.

Na playlistach znalazły się także m.in. "The Holly And The Ivy" Andrew Petersona, "Pieśń stworzenia" od niemaGOtu, czy też "Zaraz się zacznie" autorstwa Kwiatu Jabłoni i SKUBASa.

Playlistę z utworami dla każdego znajdziecie POD TYM LIKIEM

