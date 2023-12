To tu zginął dziennikarz TVN z rodziną. Deweloper ma plan, przełomowa decyzja

Kamienica na ul. Chopina w Katowicach zostanie odbudowana?

Znany deweloper chce odbudować kamienicę przy ulicy Chopina w Katowicach, tak wynika z informacji Kato24.pl. Deweloper zwrócił się do Urzędu Miasta w Katowicach z wnioskiem o pozwolenie na "budowę wraz z przebudową i nadbudową budynku mieszkalnego wielorodzinnego". Jak podaje Kato24.pl, wniosek o udzielenie pozwolenia złożyła spółka Chopina Wawel Service Deweloper, a autorką projektu jest katowicka architekt Katarzyna Uszok-Adamczyk.

W 2014 roku doszło tam do tragedii. Jak ustalili śledczy, jeden z lokatorów kamienicy celowo rozkręcił instalację gazową w swojej łazience, w wyniku jego działania, doszło do wybuchu gazu w kamienicy. Budynek został dosłownie rozerwany i poskładał się jak domek z kart. Wybuch uszkodził także dwie sąsiednią kamienicę, a z tej znajdujące się naprzeciw wybił wszystkie okna i witryny sklepowe. Pod gruzami zginęło małżeństwo dziennikarzy Brygida Frosztęga-Kmiecik, Dariusz Kmiecik wraz z dwuletnim synem Remigiuszem.

Mężczyzna, w którego mieszkaniu doszło do wybuchu, zmarł po kilu dniach w szpitalu. Od 9 lat miejsce to straszy. Teren uprzątnięto, ale między budynkami jest ogromna wyrwa, odgrodzona od chodnika metalową blachą. Po odbudowie, budynek ma zostać wpisany do rejestru zabytków. Szacowany termin rozpoczęcia prac, to połowa 2024 roku. Prace mają potrwać 2-3 lata.

