Który majonez jest lepszy? Kielecki czy Winiary? Ten składnik zdecydował

Który majonez jest zdrowszy? Dietetyk rozwiewa wątpliwości

Nie da się ukryć, że majonez jest jednym z ulubionych dodatków Polaków do potraw. Konsumenci mają zazwyczaj swój ulubiony majonez, który jest nieodłącznym "gościem" w ich kuchniach. Co więcej, są oni niezwykle przywiązani do preferowanego przez siebie smaku majonezu i są wręcz gotowi prowadzić "internetowe wojny". Na pytanie: "Który lepszy, Kielecki czy Winiary?", po każdej ze stron pada ta sama liczba argumentów. To pytanie dzieli Polaków prawie tak bardzo, jak to czy sernik powinien być z rodzynkami czy bez.

Jeden fakt jest niepodważalny, zarówno Kielecki, jak i Winiary są bardzo kaloryczne. Skład obu majonezów wziął na tapet znany dietetyk dr Michał Wrzosek. Ekspert nie ma wątpliwości, jeśli chodzi o skład zdecydowanie lepiej wypada Kielecki. W porównaniu do Winiary ma mniej składników i nie ma dodatków cukru. Winiary zawiera również przeciwutleniacz E385. Z kolei Kielecki nie zawiera żadnych substancji konserwujących. Oprócz tego, jak wskazuje dietetyk, Kielecki ma nieco mniej tłuszczu i kalorii niż Winiary.

Dr Wrzosek zauważa również, że Kielecki jest produkowany jest od 1959 roku przez firmę Społem. Jest zatem polskim produktem. Winiary z kolei jest produkowany przez firmę Nestle. To marka znana od niemal 50 lat, majonez Winiary, zaczęto produkować w 1974 roku.

https://youtube.com/shorts/hwLEFlLYLwA?si=be8vjcJ3GedDfU0S

