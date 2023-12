Wigilia dla samotnych i potrzebujących po raz kolejny w Zabrzu. "Staramy się, by atmosfera była jak najbliższa domowej"

W Zabrzu po raz kolejny odbędzie się Wigilia dla osób potrzebujących i samotnych

Wiadomo już, że 21 grudnia, w domu parafialnym przy kościele św. Anny w Zabrzu, odbędzie się Wigilia dla osób potrzebujących i samotnych. Stół zostanie nakryty aż dla 300 mieszkańców.

– To jedna z piękniejszych, bożonarodzeniowych tradycji w naszym mieście, choć wciąż, w stosunku do innych, polskich, młodziutka. Od kilku lat, we współpracy z Fundacją Stacją 6, przygotowujemy świąteczny posiłek dla zabrzan, którzy z różnych powodów potrzebują spotkania przy naszym, dużym stole. Na przekór okolicznościom, staramy się, by atmosfera była jak najbliższa domowej – mówi Agnieszka Rupniewska, przewodnicząca Nowego Zabrza, czyli stowarzyszenia współorganizującego Wigilię.

Wigilia rozpocznie się o godz. 16.