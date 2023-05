i Autor: Shutterstock Kot, woda

Kot odkręcił wodę w kranie w ratuszu. Doszczętnie zalany budynek, ogromne straty!

pmar 13:12

To ci dopiero koci rozrabiaka! W ratuszu holenderskiego miasta Dokkum doszło do szkód liczonych w tysiącach euro. Budynek został kompletnie zalany po tym, jak do środka wkradł się bezpański kotek. Udało mu się odkręcić kran z wodą, która zalała ściany i meble. Co dodatkowo może dołować mieszkańców, mieli oni za tydzień świętować otwarcie owego budynku, który właśnie przechodził generalny remont!