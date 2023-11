Krwawy finał kłótni bliźniaków. Pięciolatek ugodził brata nożem

Iran i USA włączą się do wojny na Bliskim Wschodzie? Ekspert ocenia szanse eskalacji

Niestety, to nie jest scenariusz krwawego horroru, a prawdziwa historia z listopada 2023 roku. Szokujące w tej sprawie jest zarówno samo zdarzenie, jak i wiek bliźniaków. Ashley Keehn z biura szeryfa hrabstwa Santa Cruz (USA, stan Kalifornia) przekazała, że ofiara została ugodzona nożem kuchennym. Walka o życie pięciolatka trwała kilka godzin. Lekarze robili wszystko, co w ich mocy, niestety ziścił się czarny scenariusz. Śledczy ustalili, że doszło do fatalnego w skutkach wypadku, będącego wynikiem kłótni chłopców. Przesłuchano świadków i zebrano materiał dowodowy. Rodzice i pięciolatek, którzy użył noża nie usłyszą zarzutów. Policjanci nie stwierdzili zaniedbań, ani też działalności przestępczej.

To kolejna wstrząsająca sprawa, którą w ostatnim czasie żyła Ameryka. Nie tak dawno zakończył się proces w sprawie zabójstwa 66-latki. Uczeń z kolegą zabili nauczycielkę hiszpańskiego, bo postawiła jedynkę jednemu z nich. Sędzia nie zamierzał ich traktować łagodnie. Obaj usłyszeli wyroki dożywocia.