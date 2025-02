Nie zgadniesz, co zrobił ksiądz egzorcysta! 13-latka była w szoku

Egzorcysta został opętany podczas nabożeństwa z relikwiami?! Aż trudno uwierzyć, co zrobił z włosami 13-latki

Egzorcyzmy to coś, co wywołuje w wielu ludziach fascynację i przerażenie. Powstały na ten temat liczne horrory, wywiady z egzorcystami są chętnie czytane i analizowane. Jedni wierzą w to, że w człowieka mogą wejść jakieś złe moce i przejąć nad nim kontrolę, a kapłan jest w stanie je wygonić, dla innych to wszystko bajki i manipulacja. Jak jest naprawdę? Incydent, do którego doszło niedawno w amerykańskim stanie Illinois i o którym poinformował Fox News Digital, z pewnością nie przysłuży się katolickim egzorcystom. Doszło do niecodziennej awantury z udziałem sławnego księdza podczas religijnego obrzędu! Jedni przysięgają, że specjalizujący się w wypędzaniu Szatana kapłan zrobił coś, co wprost nie mieści się w głowie, inni go bronią. Chodzi o księdza katolickiego Carlosa Martinsa z Michigan, prawdziwego kościelnego celebrytę, który wydał książkę o egzorcyzmach i prowadzi na temat wypędzania diabła popularny podcast "The Exorcist Files". Według amerykańskich dziennikarzy incydent miał miejsce jeszcze w listopadzie ubiegłego roku podczas nabożeństwa związanego z obwożeniem po parafiach relikwi św. Judy.

Według Fox News Digital ksiądz "złapał za włosy" 13-latkę, włożył je sobie do ust i... wykonał "ruch nitkowania"

Modły trwały wówczas w parafii Królowej Apostołów w Joliet w stanie Illinois. Według Fox News Digital, którego dziennikarze mieli wgląd w akt oskarżenia, w pewnym momencie ks. Carlos Martins "złapał za włosy" 13-letnią dziewczynkę, włożył je sobie do ust i... wykonał "ruch nitkowania", tak jakby włosy nastolatki były nićmi dentystycznymi. To nie wszystko, bo podobno egzorcysta wydawał przy tym dźwięki przypominające warczenie, tak jakby sam był opętany. Sceny jak z horroru zostały przerwane przez zaszokowanych świadków, nabożeństwo również. Kapłan trafił na komisariat, a stamtąd na dywanik w diecezji, gdzie powiedziano mu, by wynosił się z parafii, do której przybył. Adwokat księdza wbrew oskarżeniu o naruszenie nietykalności cielesnej nieletniej uczestniczki obrzędów przekonuje, że żadnego "nitkowania" nie było i to wszystko kalumnie. Egzorcysta czeka teraz na rozprawę sądową, która ma odbyć się 24 lutego. Odpowiada z wolnej stopy i póki co dobrowolnie wycofał się z obowiązków duszpasterskich do czasu zakończenia procesu.

