Zdjęcie poglądowe

Ksiądz maszerował z wielkim jajem w rękach. Nagle się potknął, nagranie jest hitem w sieci

pmar 9:13

Choć tegoroczne święta wielkanocne już za nami, to na TikToku wciąż ogromną popularnością cieszy się nagranie z jednego z włoskich kościołów. Tam miejscowy duchowny postanowił ubarwić tradycyjną mszę świętą i w pewnym momencie postanowił przejść przed ołtarzem z gigantyczną pisanką w rękach. Niestety, jej rozmiar całkowicie zasłaniał mu widok, przez co doszło do nader efektownego upadku księdza. Huk, jaki słychać na nagraniu, spowodował prawdziwą lawinę komentarzy!