Ksiądz pisał erotyczne SMS-y z zakonnicą! "Najpierw chciał modlitw"

Ksiądz rozkochał w sobie zakonnicę na wózku inwalidzkim. Pisali seks SMS-y, aż interweniował biskup!

Wielki skandal w amerykańskim Kościele! Ksiądz pisał seks SMS-y z matką przełożoną zakonu, a lud boży dowiedział się o wszystkim przez gadatliwego biskupa. Jakiś czas temu Theresa Agnes Gerlach (43 l.), wówczas jeszcze matka przełożona zakonu Trójcy Przenaświętszej z Arlington w Teksasie, zaczęła dostawać wiadomości od kapłana z Karoliny Północnej. Ojciec Philip G. Johnson (38 l.) prosił o modlitwy. Trafił do kapłaństwa po nawróceniu, jakiego doznał po pokonaniu raka mózgu w wieku 24 lat. Zakonnica i ksiądz zaczęli pisać do siebie nawzajem wiadomości. Dla siostry Gerlach było to coraz bardziej emocjonujące. Zwłaszcza, że jej życie było trudne i monotonne. 43-latka to schorowana osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim i karmiona przy pomocy specjalnej tuby. Wirtualna przyjaźń nadała jej życiu barw. Zwłaszcza, że rozmowy z księdzem z Karoli Północnej z czasem stały się znacznie mnie bogobojne...

Biskup wyrzucił zakonnicę ze zgromadzenia, ona podała go do sądu za ujawnienie wirtualnego romansu

W końcu nowe zajęcia siostry przełożonej nie umknęły uwadze kościelnych hierarchów. Biskup Michael Olson wyrzucił zakonnicę ze zgromadzenia i w dodatku podał do publicznej wiadomości, że chodzi o seksualne grzechy z księdzem! Oburzona siostra Gerlach podała biskupa do sądu, a wtedy pranie brudów przeniosło się na salę sądową i do mediów. Nadal nie wiadomo, jaka była treść seks SMS-ów, jakie notorycznie wymieniała zakonnica z księdzem. Przed sądem siostra zeznała, że po prostu zakochała się w kapłanie na odległość... Co teraz będzie? Kto wie, może to dopiero początek tej miłosnej historii!

