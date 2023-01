Rosyjski okręt z pociskami hipersonicznymi u brzegów Europy! Co knuje Putin?

Ta sprawa wstrząsnęła Wielką Brytanią. Jak przypomina brytyjski "The Sun", w 2020 roku, w czasie lockdownu, podczas którego kościoły były zamknięte, a nabożeństwa odbywały się tylko w przypadku pogrzebów, ksiądz Michael McCoy (+57) z katedry Najświętszej Marii Panny w Newcastle, zorganizował co najmniej jedną seksimprezę. Miał podobno zapytać kilku wiernych czy mają ochotę wziąć udział w czymś w rodzaju orgii, organizowanej na terenie pustej świątyni i na plebanii przylegającej do kościoła.

Samobójstwo księdza z Newcastle. W tle pedofilia

W wydarzeniu, podczas którego alkohol podobno lał się litrami, miała wziąć udział między innymi drag queen. "Wiele skarg zostało złożonych przez osoby z diecezji po ujawnieniu informacji o seksimprezie w kwaterach mieszkalnych księży, a katedra stała się pośmiewiskiem" - mówiło anonimowe źródło "The Sunday Times". Sprawa jest jednak bardziej dramatyczna, niż się wydaje. W kwietniu 2021 roku ksiądz McCoy odebrał sobie bowiem życie, a stało się to kilka dni po ujawnieniu, że policja prowadzi śledztwo w sprawie rzekomego wykorzystywania seksualnego dzieci, którego przed laty miał się dopuścić.

Skandal w Wielkiej Brytanii. Biskup wiedział o orgiach?

W grudniu 2022 roku z funkcji ustąpił dawny przełożony księdza, biskup Hexham i Newcastle, Robert Byrne. Doradcy papieża chcą teraz sprawdzić, czy jego rezygnacja ma jakiś związek ze sprawą seksimprez. "Na razie nie ma sugestii, że biskup uczestniczył w rzekomym przyjęciu lub był tego świadomy. Rozumie się, że Watykan chce dogłębnego raportu na temat okoliczności związanych z jego rezygnacją" - pisze "The Sun". Sam Byrne natomiast tłumaczył, że rezygnuje, ponieważ rola ta stała się dla niego "zbyt dużym ciężarem".

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

