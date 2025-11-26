Księżna Diana tuż przed śmiercią żałowała tylko jednego. Chodziło o Williama i Harry'ego!

Księżna Diana kilka dni przed śmiercią powiedziała, czego żałuje w życiu. Mówiła o księciu Williamie i księciu Harrym

W tym roku obchodziliśmy 28. rocznicę śmierci księżnej Diany. Nazywana Królową Ludzkich Serc matka księcia Williama i księcia Harry'ego zginęła w wieku zaledwie 36 lat w wypadku samochodowym. Pojazd, którym jechała Diana z kochankiem Dodim al Fayedem uderzył w filar wiaduktu w paryskim tunelu. Księżna i Dodi zginęli, ich ochroniarz przeżył. Diana w atmosferze skandalu rozwiodła się zaledwie rok wcześniej ze zdradzającym ją księciem Karolem, a jej postać budziła wielkie emocje. Szczególnie szerokim echem odbił się wywiad, jakiego udzieliła w programie BBC "Panorama". Mówiła tam wiele o życiu prywatnym, a jak się potem okazało, dziennikarze wcześniej opowiadali jej m.in., że mąż chce ją zabić i grozi jej niebezpieczeństwo, pokazując nawet sfałszowane dokumenty, co miało ostatecznie przekonać ją do udzielenia intymnego wywiadu. Na temat śmierci księżnej Diany od 25 lat krążą niezliczone pogłoski i teorie, wypływają też raz na jakiś czas nowe informacje. Tak stało się i tym razem. Dawna przyjaciółka Diany opowiedziała magazynowi "People" o rozmowie, jaką odbyły na wakacjach w Grecji zaledwie dziesięć dni przed śmiercią księżnej.

„Powiedziała mi, że żałuje tego, ponieważ uważała, że ​​wyrządziła krzywdę swoim synom”

Diana miała wówczas wyznać przyjaciółce, czego żałuje w życiu! Okazało się, że była tylko jedna taka rzecz. Rosa Monckton opowiedziała, że Królowa Ludzkich Serc mówiła o swoich synach, księciu Williamie i księciu Harrym. Uważała, że była pewna kwestia, którą mogła zająć się inaczej ze względu na dzieci. Chodziło właśnie o wywiad z 1995 roku dla "Panoramy". Jak wyznała Diana, gdyby mogła cofnąć czas, nie zdecydowałaby się na tę rozmowę. „Powiedziała mi, że żałuje tego, ponieważ uważała, że ​​wyrządziła krzywdę swoim synom” – powiedziała Monckton w nowym wywiadzie dla magazynu "People". W wywiadzie dla "Panoramy" księżna Diana wypowiedziała słynne słowa o sobie, mężu i Camilli Parker-Bowles: „Cóż, w tym małżeństwie było nas troje, więc było trochę ciasno”. Dziś Camilla jest królową Wielkiej Brytanii, król Karol po wielu latach romansu wziął z nią w 2005 roku ślub.

