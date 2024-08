Księżna Kate i Meghan Markle w szoku! Pojawił się ktoś TRZECI!

Księżna Kate i Meghan Markle nie mają szans w wojnie na stylizacje. Księżniczka Beatrice niespodziewanie zdobyła tytuł najlepiej ubranej

Życie w brytyjskiej rodzinie królewskiej to nie rurki z kremem! Poza bogactwem, sławą i chwałą są też pałacowe intrygi oraz nieustająca rywalizacja. Doskonale pamiętamy to z czasów, kiedy Meghan Markle i książę Harry byli jeszcze pracującymi royalsami i mieszkali w Wielkiej Brytanii. Kiedy tylko Harry zaręczył się z Meghan, od razu prasa zaczęła rozpisywać się o jej kreacjach, co nieco przyćmiło księżną Kate. Potem pojawiła się fala artykułów o utarczkach w pałacu z mającą trudny charakter Meghan. Kate znów wysunęła się na prowadzenie, a sympatia do niej łączyła się z podziwem dla jej nienagannego stylu. Tak zaczęła się modowa wojna dwóch księżnych Kiedy Kate czy Meghan założyły jakąś sukienkę, media od razu ujawniały, gdzie można taką kupić - i po paru godzinach wszystkie szanujące się elegantki wykupywały wszystko na pniu.

Księżniczka Beatrice wcześniej nosiła kapelusze porównywane do deski klozetowej. Teraz jest "latarnią morską elegancji"

Rywalizacja Meghan i Kate w dziedzinie mody raz kończyła się wygraną żony Williama, a raz Harry'ego. W 2018 roku magazyn Tatler przyznał Meghan Markle tytuł najlepiej ubranej kobiety w Wielkiej Brytanii, a w 2022 roku trafił do księżnej Kate. A co teraz? Ani chybi potrzebne będą wachlarze i sole trzeźwiące! Chociaż dotychczas to Kate i Meghan rywalizowały między sobą o pozycję najpopularniejszej członkini brytyjskiej rodziny królewskiej, teraz nagle pojawił się ktoś trzeci i zmiótł je z planszy za jednym zamachem. W tym roku tytuł najlepiej ubranej kobiety w Wielkiej Brytanii powędrował nie do Kate, a do... księżniczki Beatrice. Tak, tej samej, którą wyśmiewano za kiczowate kapelusze zakładane w Ascot. Jeden z nich porównano nawet do deski sedesowej. Teraz Beatrice wzięła się za siebie i zmieniła nie do poznania. Jest "jak latarnia morska dla elegancji" - rozpływa się w zachwytach Tatler.

Kim jest księżniczka Beatrice? Dotychczas pozostawała w cieniu innych royalsów

Księżniczka Beatrice jest córką księcia Andrzeja, syna królowej Elżbiety II oraz księżnej Sary Ferguson. W 2005 zaczęła spotykać się z Paolo Liuzzo, ale po roku związek się zakończył, ponieważ okazało się, że młody Amerykanin jest zamieszany w sprawę zabójstwa studenta w stanie Massachusetts. Od 2006 do 2016 roku była w związku z Dave’em Clarkiem, synem amerykańskiego prawnika Michaela Clarka. W 2018 roku zaczęła spotykać się z Edoardo Mapellim-Mozzim, włoskim hrabią. Pobrali się 17 lipca 2020 roku. Ich jedyne jak dotychczas dziecko, córka Sienna Elizabeth, urodziła się w 2021 roku. Po odejściu Meghan Markle i księcia Harry'ego z rodziny królewskiej mówiło się, że Beatrice może wziąć na siebie więcej obowiązków, ale z drugiej strony król Karol III podkreśla chęć "odchudzenia" monarchii, dlatego Beatrice i jej rodzina nie pojawili się przykładowo na balkonie Pałacu Buckigham podczas uroczystości Trooping the Colour, w przeciwieństwie do księżnej Kate i księcia Williama z dziećmi.

