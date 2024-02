Szok! Księżniczka rozebrała się w Playboyu! Pokazała wszystko na okładce

Niemiecka księżniczka z rodu Wettynów rozebrała się w Playboyu. Księżniczka Saksonii Xenia Florence Gabriela Sophie Iris (37 l.) na okładce magazynu

Tego jeszcze nie było w dziejach świata! Pierwsza arystokratka w historii pokazała się goła na okładce Playboya. Potomkowie tysiącletniej dynastii Wettynów, praprawnukowie króla Saksonii Fryderyka Augusta III muszą teraz zaopatrzyć się w sole trzeźwiące. Bo swoje nagie wdzięki pokazała w sławnym magazynie właśnie jedna z członkiń tej prastarej niemieckiej dynastii. Księżniczka Saksonii Xenia Florence Gabriela Sophie Iris (37 l.) na okładce ukazującego się dziś, 9 lutego magazynu gnie się wśród prześcieradeł, a jedna z jej piersi jest widoczna w całej okazałości. W środku nowego Playboya także nie brak rozbieranych scen. Po co to wszystko prawdziwej księżniczce, której pradziadkiem był książę Ernst Heinrich, mąż arcyksiężnej Luizy austriackiej i syn Fryderyka Augusta III, ostatniego króla Saksonii?

Księżniczka jest pewna, że ostatni król Saksonii byłby zachwycony jej nagą sesją. Rodzina ją potępia: "Ona jest niczym!"

Jak tłumaczy w Playboyu rozebrana księżniczka Xenia, chce pokazać, że "każda kobieta jest piękna taka, jaka jest". Jak przysięga, nie obawia się bury od ducha Fryderyka Augusta II, bo jej zdaniem "zdecydowanie poparłby" jej decyzję o zrzuceniu królewskich szat. "Opisano mi go jako osobę bardzo dowcipną i czułą" – ujawnia niemiecka księżniczka. Co na to jej rodzina? Ponieważ nie jest to pierwsze celebryckie wystąpienie 37-latki, próbujących sił także jako piosenkarka, jej daleka krewniaczka z rodu Wettynów już kiedyś ją potępiła, nazywając zachowanie żądnej sławy Xeni wielkim faux pas i podsumowując ją: "Ona jest niczym!". Zdaje się, że będzie wojna w niemieckiej rodzinie królewskiej!

