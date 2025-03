i Autor: PAP/EPA

rodzinny konflikt

Kuzyn J.D. Vance'a walczył z Rosją w Ukrainie. Teraz uderza w wiceprezydenta. Gorzkie słowa!

Nate Vance to kuzyn wiceprezydenta USA J. D. Vance'a. Jak się okazuje, mężczyzna przez prawie trzy lata walczył na ukraińskich frontach jako wolontariusz (od 2022 r. do stycznia 2025 r.). Teraz w ostrych włosach ocenił on poczynania swojego kuzyna względem naszego wschodniego sąsiada. - Kiedy krytykował pomoc dla Ukrainy, myślałem, że to dlatego, że musiał zadowolić pewien elektorat i że to tylko polityczne manewry. Ale to, co zrobili Zełenskiemu [wraz z Donaldem Trumpem] było zasadzką w złej wierze - stwierdził, dodając przy tym, że Amerykanie są "pożytecznymi idiotami" dla Władimira Putina.