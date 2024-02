Kylie Minogue ma 56 lat i szokuje wyglądem. Zero zmian od 30 lat!

Kylie Minogue w maju kończy 56 lat. Opadły nam szczęki, gdy pokazała się na imprezie w zielonej mini

Kylie Minogue (56 l.) od wielu lat jest symbolem seksu. Aż trudno uwierzyć, że piosenkarka swoją karierę rozpoczęła w połowie lat osiemdziesiątych, a nagrywa od... 35 lat. Ostatnio o Kylie Minogue było nieco ciszej, choć jak najbardziej koncertowała i nagrywała. Nie jest jednak taką skandalistką, jak Madonna. Teraz Kylie powraca na pierwsze strony gazet! Australijska gwiazda pokazała się podczas jednej z niezliczonych imprez przed rozdaniem nagród Grammy i... zachwyciła formą! Piosenkarka musiała wynaleźć eliksir młodości, bo w ogóle nie zmieniła się przez ostatnich 30, a może nawet 40 lat. Na imprezie poprzedzającej rozdanie nagród BMG 2024 w Bar Lis w Los Angeles gwiazda ubrana a zieloną krótką sukienkę wyglądała jak nastolatka. 56-letnia piosenkarka została nominowana do nagrody w kategorii Najlepsze nagranie tańca popowego za swój przebojowy singiel Padam Padam z 2023 roku.

Kylie Minogue. Jak zaczynała karierę? Jakie są jej największe hity?

To już szósta nominacja Kylie do prestiżowej nagrody, statuetkę Grammy zdobyła jak dotąd raz, w 2004 roku za najlepsze nagranie taneczne i piosenkę "Come Into My World". Kylie Minogue zaczynała karierę w australijskiej operze mydlanej Sąsiedzi w drugiej połowie lat 80. Nagrywała piosenki od 1988 roku i nagrywa je do dziś. Jej największe hity to „Can’t Get You Out of My Head”, „I Should Be So Lucky”, „Better the Devil You Know”, „Spinning Around”, „Slow”, „2 Hearts” czy „All the Lovers”. Piosenka "Padam Padam" znalazła się na osttanim albumie Kylie Minogue, wydanym w 2023 roku "Tension'.

Sonda Lubisz piosenki Kylie Minogue? Uwielbiam, czekam na kolejną Nie, to zupełnie nie mój klimat A kim ona w ogóle jest?

Kylie Minogue puts on a VERY leggy display in a black feather trim mini dress at the BMG pre-Grammy party in Los Angeles https://t.co/XnjONbXevZ— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 31, 2024

POWsFzSFLCE

Teksty, które w latach 80’ bawiły do łez! Sprawdź, czy znasz je wszystkie Pytanie 1 z 9 Ciemność, widzę ciemność, ciemność widzę. „Seksmisja” „Miś” „Kogel-mogel” Dalej