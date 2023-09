Laleczka Chucky aresztowana! Policja zajęła się demoniczną lalką

Laleczka Chucky aresztowana w Meksyku. Policja zakuła w kajdanki nie tylko właścicieli, ale także lalkę

Tę przerażającą postać zna każdy prawdziwy fan horrorów. Laleczka Chucky to bohaterka serii filmów grozy, z których pierwszy powstał w Stanach Zjednoczonych w 1988 roku. Film opowiadał o morderczej lalce opętanej przez duszę seryjnego mordercy, która chce zmienić lokum i przenieść się do ciała dziecka, jakie przez przypadek weszło w posiadanie opętanej zabawki. Horror doczekał się aż sześciu filmowych kontynuacji, z których ostatnia powstała w 2017 roku. Postać rudowłosej lalki w ogrodniczkach stała się ikoną popkultury i niejeden do dziś wzdryga się z przerażenia na myśl o Chuckym. Teraz można już odetchnąć z ulgą, bo postać grozy... została aresztowana. Meksykańska policja złapała naćpaną parę, która straszyła Chuckym przechodniów. W kajdanki zakuto także zabawkę! Czyżby demoniczna Laleczka Chucky istniała naprawdę? Co tam się działo?

Przykładali lalkę z horroru do twarzy przechodniów. Nietypowy finał interwencji

Jak pisze „New York Post”, policja w Meksyku aresztowała parę pod wpływem narkotyków, która napadała na przechodniów używając właśnie pokaźnych rozmiarów lalki wzorowanej na filmowej postaci. Meksykański Chucky wyglądał kubek w kubek jak sławny oryginał i naprawdę można było się go wystraszyć. Para przykładała lalkę do twarzy przechodniów, o mało nie doprowadzając ich do zawału. Zwłaszcza, że ich Chucky trzymał w sztucznej ręce prawdziwy nóż... Carlos N. i jego towarzyszka zostali zatrzymani i odpowiedzą za stwarzanie zagrożenia i zakłócanie spokoju. Podczas zatrzymania miała miejsce nietypowa sytuacja. W kajdanki zakuto nie tylko ludzi, ale i lalkę. Policjantka, która pozwoliła sobie na taki żart, dostała reprymendę. Ale kto wie, może nie miała innego wyjścia?..

Mexico Police Arrest Chucky Doll For Using Knife To Scare People https://t.co/N7F1U3EcGY pic.twitter.com/T2iujP2yCa— NDTV (@ndtv) September 24, 2023

