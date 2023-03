Legendarny projektant został tatą w wieku 82 lat. Matką piękna modelka

Putin znów to zrobił. Zmasowany atak na Ukrainę. "Zabili cztery osoby blisko granicy z Polską"

To była smutna uroczystość?

Miedwiediew poleciał do elektrowni jądrowej. Z helikoptera odpadło śmigło!

Portal tvn24.pl poinformował, że wieść o narodzinach syna Roberta Cavalliego przekazał w wypowiedzi cytowanej 8 marca przez magazyn "Novella 2000" Roberto Alessi, bliski znajomy projektanta. - Dziecko, które urodziło się tydzień temu we Florencji, jest piękne, a ujrzenie go tuż po narodzinach było naprawdę wzruszającym momentem - miał powiedzieć szczęśliwy (i zarazem leciwy) tata. Wiadomo już, że chłopiec otrzymał imię Giorgio na cześć swojego dziadka, którego naziści zastrzelili w mieście Cavriglia, gdy Roberto Cavalli miał zaledwie cztery lata. Jak dodał Alessi, matka dziecka "czuje się dobrze".

Portal przypomina, że Bergman i Cavalli są w związku od 15 lat. O parze głośno zrobiło się w 2015 roku, gdy włoskie media poinformowały, że projektant sprezentował swojej partnerce wartą ponad 2,5 miliona dolarów prywatną wyspę Stora Rullingen, położoną ok. 80 kilometrów od Sztokholmu.

Kim jest Roberto Cavalli?

Roberto Cavalli urodził się w 1940 roku we Florencji. To włoski projektant mody, znany z wykorzystywania w swojej twórczości szczegółowych nadruków egzotycznych oraz z zastosowania piaskowanych motywów na materiale dżinsowym, co jest obecnie powszechną praktyką wśród producentów tego rodzaju odzieży. Jego dom mody zajmuje się sprzedażą wysokiej jakości ubrań, perfum i eleganckich akcesoriów. Firma ma swoje filie, w ponad 50 państwach na świecie.

Giorgio jest szóstym dzieckiem 82-letniego obecnie projektanta. Tommaso i Christiana są owocem jego pierwszego małżeństwa z Sivanellą Giannoni, której mężem Cavalli był w latach 1964-1974. Matką Rachele, Daniele i Roberta jest Eva Maria Duringe, austriacka modelka, którą Włoch poślubił w 1980 roku. Bergman matką została po raz pierwszy.

Sonda Dziecko w młodym wieku. Tak czy nie? Tak, nie ma w tym nic złego Nie, młodzież musi się wyszaleć Trudno powiedzieć