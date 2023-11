19-latek zakochał się w 76-latce! Jest film z oświadczyn, namiętne pocałunki!

Zaręczyny na Tik Toku

19-letni Giuseppe D'Anna wyznał w swoich mediach społecznościowych, że jego serce zdobyła 76-letnia rodaczka. Nastolatek na swoim TikToku zamieścił film, w którym chwali się, że leciwa seniorka, starsza od niego o zaledwie 56 lat, przyjęła jego oświadczyny. Jak widać na zamieszczonym przez niego pokazie slajdów, na tę okazję przyszedł do ukochanej z kilkunastoma czerwonymi balonami w kształcie serc. Następnie widzimy, jak nastolatek klęczy przed wybranką, a potem... namiętnie ją całuje! Na zdjęciach widać również kilka sporych torebek prezentowych z napisem "Versace" rozstawionych w luksusowym apartamencie. Jest też niewielkie niebieskie pudełeczko z błyszczącym pierścionkiem w środku. "Diament na zawsze" - czytamy w opisie filmu. - Mówią, że wyglądam jak jego babcia, ale jesteśmy tak zakochani, że mi się oświadczył - pochwaliła się kobieta.

Burza w sieci

Choć zdarzały się pojedyncze głosy wierzące, że mamy do czynienia z prawdziwą miłością ("Przestańcie być wredni! Wyglądają uroczo, a niejedna 76-latka może pozazdrościć jej świetnego wyglądu" - napisała jedna z internautek), to jednak w zdecydowanej większości na parę spadła lawina krytyki i podejrzeń. Niektórzy wprost zarzucili 19-latkowi oszustwo. - Niektórzy zrobią wszystko, aby przykuć uwagę obserwatorów i mediów! To bardziej niż prawdopodobne, że to jego babcia - napisał jeden z nich, jakby zapominając o fakcie, że babci, to się tak nie całuje! Inni doszukują się "prawdziwych powodów", dla których Giuseppe związał się z Włoszką. - Zdobądź te pieniądze, bracie - napisał ironicznie jeden z komentujących.

i Autor: @milina_gatta/Tiktok 76-letnia Włoszka zakochała się z wzajemnością w 19-latku

