Policzyli, ile wszystkie ważą. Co ma globalnie większą masę: stawonogi czy zwierzęta hodowlane?

Ziemia jako glob, planeta waży 5,972E24 kg 6 tryliardów ton (1 i 21 zer). Jeśli doliczyć wszystko to, co na niej znajduje się, to planeta jest jeszcze cięższa. Taka piramida Cheopsa waży 6 mln t, a obiektów o podobnej masie jest multum, trudno je wszystkie zliczyć. Naukowcy z londyńskiej School of Hygiene & Tropical Medicine oszacowali (w 2012 r.), że wszyscy dorośli ludzie (w tym czasie 7 mld nas było) ważą 287 mln t (bez dzieci). W 2018 r. naukowcy izraelscy wyliczyli, że całe biomasa waży 550 mld t (inni uczeni podają mniejsze lub większe „wagomiary). Ile w tej masie jest stawonogów? A dodajmy, że według etymologów żyje od 2 do 3 mln gatunków robali, a niektórzy uważają jest nawet i 20 milionów! Wskazują, że średnio na jednego człowieka przypada ćwierć miliona tych żyjątek, w tym sporo takich, z których można pozyskać konsumpcyjną owadzinę.

Otóż z wykonanego szacowania, przeprowadzonego przez Yuvala Rosenberga, naukowca zajmującego się środowiskiem w Instytucie Nauki Weizmanna, oraz jego współpracowników, wynika, że masa łączna stawonogów jest większa od masy zwierząt hodowlanych i ludzi. Analizę oparto na danych z 7 tys. pomiarów opublikowanych w literaturze naukowej i próbek pobranych w 300 miejscach świata. Od pustyń, przez pola uprawne, po lasy deszczowe. To ile ważą te wszystkie lądowe stawonogi (skorupiaki (np. raki, kraby, stonogi), pajęczaki (np. pająki, kleszcze, skorpiony) i owady (np. pszczoły, mrówki, chrząszcze)?

Dlaczego pszczoły są tak ważne? Miodobranie w Lublinie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Całkowitą biomasę wyłącznie lądowych stawonogów oszacowano na ok. 300 Mt (megaton – 1 Mt to milion ton metrycznych) suchej masy, co odpowiada w przybliżeniu – czytamy w opracowaniu wyników badań – tysiącu megaton świeżej masy. Większość bytuje w glebie. Przy czym w tym przypadku 40 proc. z nich to termity, a ok. 10 proc. to mrówki. „Każdy metr kwadratowy wierzchniej warstwy gleby zawiera średnio dziesiątki tysięcy stawonogów, z których zdecydowana większość to małe roztocza i skoczogonki ” – napisali naukowcy w swoim artykule. A przecież naukowcy nie policzyli łącznej masy stawonogów morskich. Jak widać owadziny możemy mieć dostatek, przy czym od dawna pojawia się ona w menu majętnych konsumentów. Przecież takie homary (świeży w sklepie kosztuje ok. 200-300 zł) to stawonogi, a największymi wśród wszystkich obecnych w wodzie, w ziemi, na ziemi i w powietrzu są homary amerykańskie. Mierzą od 20 do 60 cm i ważą do 4 kg, złowiono już okazy metrowej dlugości i ważące ponad 20 kg! Takiej owadziny mało kto odmówi!