Łukaszenka dystansował się od Putina? "Wołodia, to nie ja!"

Wołodymyr Zełenski ujawnił, co Alaksandr Łukaszenka mówił mu przez telefon. "Wołodia, to nie ja, to Putin"

Alaksandr Łukaszenka od początku wojny na Ukrainie jednoznacznie stał po stronie Władimira Putina i choć wojska białoruskie nie dołączyły do rosyjskich podczas inwazji, to dyktator udostępniał Rosji swoje terytorium do przeprowadzania ataków rakietowych na ukraińskie miasta. Ale w 2022 roku, w pierwszych dniach po rozpoczęciu wojny, Łukaszenka wydzwaniał do Kijowa i mówił, że odradzał Putinowi ataki rakietowe - ujawnia Wołodymyr Zełenski. Białoruski dyktator miał przysięgać, że to nie on, tylko rosyjski przywódca wystrzeliwuje rakiety z terytorium Białorusi, podaje 112ua. "'To nie ja, to Putin wystrzelił rakiety z mojego terytorium'. To jego słowa, mam świadków. Przeprosił i powiedział: 'Uwierz mi, Wołodia, to nie ja. Powiedziałem mu , żeby tego nie robił. Nie miałem na to wpływu'" - relacjonuje ukraiński prezydent.

Według Zełenskiego Łukaszenka miał go namawiać do zaatakowania... Białorusi

Jednak płaszczący się przed nim Łukaszenka nie spotkał się ze zrozumieniem. Jak relacjonuje Zełenski, odpowiedział mu zimno: „Ty też jesteś mordercą, mówię ci tylko to”. Wtedy Łukaszenka zaczął go przekonywać, że z Rosją nie da się walczyć, a co dopiero wygrać, na co Zełenski odrzekł, że Ukraina nigdy nie walczyła z Rosją. Wtedy Łukaszenka, chcący najwyraźniej przekonać ukraińskiego prezydenta o swojej niewinności, zaczął go namawiać na... przeprowadzenie ataku odwetowego na Białoruś. „No to mi oddaj. Uderz w rafinerię, wiesz, jak bardzo ją cenię” - miał według Zełenskiego zaproponować, przy czym ​​rozmowa dotyczyła rafinerii w Mozyrzu.

Here’s what we’re reading today:President Lukashenko apologized for missile launches from Belarus, Zelenskyy said.‘This is not me. I’m not in charge,’ Zelenskyy said, quoting Lukashenko, who also suggested that Ukraine respond by striking a Belarusian oil refinery. pic.twitter.com/bvYDtoiQau— Tim Mak (@timkmak) January 6, 2025

