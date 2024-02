Łukaszenka mówi o Polsce. "Prowokacja przeciwko polskiej ludności cywilnej"

Łukaszenka oskarża: polski i amerykański wywiad przygotowują prowokację w Polsce "przeciwko cywilom". Potem oskarżą o nią Rosję i Białoruś. Jest reakcja polskich władz

Alaksandr Łukaszenka znów mówi o Polsce, a jego słowa znów odbijają się szerokim echem w światowych mediach. Jak podaje BelTA, podczas spotkania z wyższą kadrą agencji bezpieczeństwa narodowego w Mińsku białoruski dyktator oskarżył Polskę i USA o przygotowywanie prowokacji na terenie naszego kraju. Według białoruskiego dyktatora "wywiad polski i amerykański przygotowują zakrojoną na szeroką skalę prowokację przeciwko polskiej ludności cywilnej, za którą zrzucą winę na Rosję i Białoruś". To nie wszystko. "Nagłaśniamy, jak tylko możemy, wszelkie informacje uzyskane przez nasz wywiad na temat różnego rodzaju prowokacji, działań ekstremistycznych z udziałem bojowników z Ukrainy, Polski i Litwy" - mówił Łukaszenka. Co na to polskie władze?

Tomasz Siemoniak: "Niestety prezydent Łukaszenka atakuje Polskę sugerując często niestworzone historie"

"To kompletna bzdura" - powiedział w Radiu Zet koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. "Niestety prezydent Łukaszenka atakuje Polskę sugerując często niestworzone historie, żeby siać napięcie, zwracać na siebie uwagę, mobilizować własną opinię publiczną, żeby pokazywać Rosji, że jest antyzachodni czy antypolski" - powiedział, podkreślając, że słowa Łukaszenki były przeznaczone jego zdaniem głównie dla publiczności białoruskiej i rosyjskiej. "Musimy bardzo uważnie śledzić, co się dzieje na Białorusi, co mówi prezydent Łukaszenka oraz co tamtejsze służby i wojsko robią" - mówił też minister-koordynator służb specjalnych.

Sonda Czy należy spodziewać się kolejnych prowokacji na granicy polsko-białoruskiej? TAK NIE NIE MAM ZDANIA

Lukashenko decided to remind of his existence and hinted of a provocation in Poland, prepared by the Western intelligence services.We know who are the ones really preparing the provocations. https://t.co/YKygrJElYo pic.twitter.com/wCxAQZHIY1— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 20, 2024

QUIZ. Wielki test geograficzny! Granice państw. Ostatnie pytania tylko dla geniuszy Pytanie 1 z 10 Czy Polska graniczy z Rosją? Tak Nie Dalej