Łukaszenka mówi o wyborach w Polsce. Przewiduje konkretny wynik, jest wściekły

Aleksandr Łukaszenka komentuje ograniczenia dla białoruskich pojazdów na polskiej granicy. "Ci szaleńcy nawet nie myślą, kiedy robią jakiś krok". Potem mówił o wyborach w Polsce

Aleksandr Łukaszenka raz po raz mówi o Polsce. Co prawda ostatnio złagodził swoje wypowiedzi, stwierdzając dla odmiany, że raczej nie planujemy agresji na Białoruś, teraz jednak znowu wpadł w szał. Wszystko przez sytuację na polsko-białoruskiej granicy. Jak pamiętamy, po ogłoszeniu wyroku ośmiu lat więzienia dla Andrzeja Poczobuta przez białoruski sąd, Polska zamknęła przejście graniczne w Bobrownikach. Białoruś odpowiedziała ograniczeniami dla polskich przewoźników, a Polska wprowadziła podobne ograniczenia dla białoruskich pojazdów towarowych na przejściu granicznym Kukuryki-Kozłowicze. Aleksandr Łukaszenka skomentował tę decyzję w centrum sportowym Raubichi podczas spotkania z dziennikarzami, co cytuje Belta. Co powiedział dyktator?

Aleksandr Łukaszenka o wyborach w Polsce i polskim rządzie: "Jeśli pozwolą ludziom głosować, narody ich zmiotą"

"Ci szaleńcy nawet nie myślą, kiedy robią jakiś krok. Chcesz zaszkodzić Rosji? Możesz spróbować, masz granicę z Obwodem Kaliningradzkim. Chcesz zaszkodzić Białorusi? Można jej zaszkodzić, bo mamy ogromną granicę o długości tysiąca kilometrów" - mówił Łukaszenka. "Dlaczego wprowadzili to teraz? Chcą zademonstrować swoje znaczenie przed patronem, który niedawno ich odwiedził [niedawno Joe Biden odwiedził Polskę]. Musieli pokazać, że walczą tutaj po stronie Amerykanów i są gotowi na wszystko, gotowi strzelić sobie w łeb. Po prostu idiotyczne posunięcie" – dodał Aleksandr Łukaszenka. Potem odniósł się do nadchodzących pomału wyborów parlamentarnych w Polsce. "Wybory odbędą się wkrótce także w ich [Polski i Litwy] krajach. Zobaczymy, jak demokratycznie będą zorganizowane. Jeśli pozwolą ludziom głosować, narody ich zmiotą" - przewidywał białoruski dyktator.

