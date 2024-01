Łukaszenka podpisał dekret. Aż trudno uwierzyć, co postanowił!

Co za koszmar

Co za widoki!

Bliźnięta urodziły się w różnych latach! Jak to możliwe?!

Alaksandr Łukaszenka podpisał dekret, który zapewnia mu całkowitą bezkarność w świetle prawa. Przyznał też sobie słoną emeryturę

"Wszystkie zwierzęta są równe, ale niektóre są równiejsze od innych" - ten sławny cytat z Orwella teraz jeszcze bardziej pasuje do Białorusi. Białoruski dyktator podpisał bowiem właśnie pewien dekret, który zupełnie oficjalnie stawia go w świetle prawa ponad innymi obywatelami. Alaksandr Łukaszenka nie będzie mógł być odtąd za nic postawiony przed sądem, również za "czyny popełnione w związku z wykonywaniem swoich uprawnień prezydenckich", podobnie członkowie jego rodziny, ma bowiem dożywotni immunitet. Ustawa teoretycznie miała dotyczyć byłych prezydentów i ich rodzin, faktycznie chroni tylko Łukaszenkę i jego krewnych. Przy okazji dyktator zapewnił sobie również dożywotnią emeryturę wynoszącą tyle samo, ile zarabia jako urzędujący prezydent oraz pełnienie funkcji członka wyższej izby białoruskiego parlamentu do końca życia.

Opozycjoniści w praktyce nie będą mogli kandydować na prezydenta. Ustawa uderza także w nich

Alaksandr Łukaszenka zapisami nowej ustawy uderzył też w opozycję. Zapisy w dokumencie ograniczają możliwość kandydowania innych niż on osób na stanowisko głowy państwa. Prezydentem będą mogły zostać tylko osoby będące od urodzenia obywatelami Białorusi, mające mniej niż 40 lat, z czego przez ostatnie 20 bez przerwy mieszkają na terytorium kraju, i nigdy nie mieli zezwolenia na pobyt w innym państwie. To w praktyce uniemożliwia start opozycjonistom, którzy zazwyczaj są obecnie na emigracji w obawie przed represjami. Następne wybory prezydenckie na Białorusi mają odbyć się w 2025 roku.

Sonda Czy śledzisz sytuację na polsko-białoruskiej granicy? Tak Nie

Lifetime privileges, family protection and ban on persecution: #Lukashenka signed amendments to the law on the president of #BelarusUpon resignation, the document exempts the retired president and his family members from punishment for any crimes committed during his rule,… pic.twitter.com/PV0DD2auJ3— NEXTA (@nexta_tv) January 4, 2024

Trudne słowa w języku polskim. Znasz je wszystkie? QUIZ Pytanie 1 z 12 Czym jest prokrastynacja? powiększaniem społeczeństwa nałogowym odkładaniem obowiązków na później zapominaniem o obowiązkach Dalej