Luksusowy Aurus patriarchy Cyryla SKASOWANY! Poważny wypadek na ulicach Moskwy

W XXI wieku i dobie internetu, takie zdarzenia nie mają szans przejść niezauważone. W mediach społecznościowych błyskawicznie pojawiły się nagrania z wypadku do którego doszło w poniedziałkowe przedpołudnie. Do zdarzenia doszło około 6:30 czasu moskiewskiego, na skrzyżowaniu Alei Mira i Bolnichnego w centrum Moskwy. Jak relacjonują internauci, samochód należący do patriarchy Cyryla I, mocno zderzył się z osobowym Volvo.

W serwisach informacyjnych pojawiły się doniesienia, że w wyniku wypadku ranna została jedna osoba, jednak mężczyzna miał odmówić hospitalizacji.

Nie wiadomo kto prowadził samochód. Początkowo nie było wiadomo, czy duchowny był w środku pojazdu w trakcie wypadku, ale według najnowszych (choć wciąż nieoficjalnych) doniesień, nie było go wówczas w aucie.

The car of the #Russian Patriarch Kirill (ROC) got into an accident in the center of #Moscow. It is unknown whether Kirill himself was in the car. pic.twitter.com/ehT2U02GtR— NEXTA (@nexta_tv) May 22, 2023

W sieci zaczęły pojawiać się także nagrania z wypadku, które przedstawiają moment zderzenia się dwóch pojazdów, w tym jednego należącego do Zwierzchnika Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. Szacuje się, że samochód jechał z prędkością maksymalnie 70 km/h.

And here is the actual hit. It is hard to say how fast the Russian Aurus was but that’s definitely faster 50 km/h, maybe 60-70 km/h.Volvo should seriously consider to include this to their commercials. This is an amazing tribute to their efforts in safety.And for anyone who… https://t.co/qwNPf8aitT pic.twitter.com/TMjihzn98F— (((Tendar))) (@Tendar) May 22, 2023

Rosyjska Agencja Informacyjna TASS, powołując się na źródła w służbach ratunkowych, poinformowała, że "w aucie z numerami rządowymi nie było pasażerów". Tymczasem agencja Interfax dotarła do źródła w Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, które wykluczyło obecność patriarchy Cyryla I w pojeździe biorącym udział w wypadku. - Te doniesienia nie są prawdziwe. W tej chwili samochód Aurus z patriarchą Cyrylem podjeżdża pod sobór Chrystusa Zbawiciela - powiedział informator.

Cyryl I a wojna na Ukrainie

Cyryl I jest szeroko krytykowany z powodu jego relacji z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem, ponieważ duchowny wspiera propagandową narrację Kremla i zbrodniczą napaść na Ukrainę. Podczas wideorozmowy z papieżem Franciszkiem przez 20 minut odczytywał argumenty uzasadniające akcję militarną. Zwierzchnik Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej próbował przekonać głowę Stolicy Apostolskiej, że powodem inwazji były "plany" NATO dotyczące włączenia Ukrainy do sojuszu i skrócenia "czasu lotu do Moskwy" jej rakiet.

Ponadto zwierzchnik Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej wielokrotnie wzywał Rosjan do modlitwy "za zdrowie" prezydenta Władimira Putina.

