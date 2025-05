Luksusowy samolot Trumpa! Złote ściany, bogactwo poraża

Oto nowy samolot Donalda Trumpa. W środku jak w pałacu sułtana

Donald Trump uwielbia rozmach i nie byłby sobą, gdyby w swoim nowym samolocie nie urządził istnego pałacu! Najwyraźniej postanowił przekuć problemy z nowym Air Force one w sukces. O co chodzi? Wysłużony Air Force One powinien pomału przechodzić na emeryturę, a tymczasem Boeing, z którym podpisano umowę na nowy model rządowego amerykańskiego samolotu, ma wielkie opóźnienia i wszystko może odwlec się do... 2035 roku. W rezultacie trzeba było poszukać alternatywy dla nowego Air Force One. Padło na używany Boeing 747-8i, który wcześnie służył jako rządowa maszyna Kataru. Jak donosi Wall Street Journal, trzynastoletni samolot jest szykowany przez firmę L3Harris na potrzeby Trumpa.

Złote ściany, eleganckie mięciutkie dywany, kręte schody niczym w pałacu, skórzane kanapy i złote meble

Samolot za 400 milionów dolarów na pewno spełni oczekiwania przyzwyczajonego do luksusu miliardera! W środku maszyny znalazły się złote ściany, eleganckie mięciutkie dywany, kręte schody niczym w pałacu, skórzane kanapy i złote meble. To wnętrze godne króla zostało zaprojektowane przez słynną francuską firmę projektową Alberto Pinto Cabinet. Trump będzie się tutaj czuł jak w Trump Tower! Ale zdobienia i meble to nie wszystko, bo potrzebne jest jeszcze wyposażenie techniczne najwyższej klasy i właśnie tym zajmie się wspomniana firma L3Harris. Na pewno Trump już nie może się doczekać pierwszego lotu.

Not content to wait for @BOEING to finish work on his new AF-1...Trump bought a palatial and opulent 747 from the Qatari royal family for himself as the NEW AF-1.There will be over 100 million $$$ in improvements.Nothing is too good or golden for Trump: pic.twitter.com/gakhg0Hd51— Mister Fox (@paulfoxone) May 5, 2025

