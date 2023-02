Ma 21 lat, jej córka 15. Tłumaczenie przekona każdego

21-letnia Hunter Nelson z całą pewnością ma nietypowe życie. A wszystko dlatego, że ma córkę w wieku... 15 lat. Tiktoterka, która jest bardzo popularna w Stanach Zjednoczonych przyznaje, że fakt, że musi się opiekować dziewczynką w takim w wieku rodzi wiele nietypowych sytuacji. Pomijając fakt, że wielu innych rodziców nie rozumie, jak to możliwe, że 21-latka wychowuje 15-latkę, kobieta musi sobie również radzić z agresywnymi internautami. Wielu z nich wprost sugeruje, że Nelson bardzo szybko zaszła w ciążę i wysyła do niej hejterskie pytania. Kobieta postanowiła rozwiać wątpliwości i na jednym z filmików umieszczonych na TikToku wyjaśniła, jak doszło do tego, że wychowuje 15-letnią dziewczynkę. Okazało się, że 21-latka i 15-latka to siostry, które straciły rodziców. Nelson postanowiła wtedy, że złoży wniosek do sądu o przyznanie praw rodzicielskich. Na szczęście sąd przychylił się do jej prośby i postanowił nie rozdzielać rodzeństwa. Tym samym 21-latka stała się opiekunem prawnym 15-letniej dziewczynki.

