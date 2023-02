Ma 36 lat i 12 dzieci. Żyje ze świadczeń socjalnych, właśnie została babcią

Veronica Merritt z USA ma 36 lat i 12 dzieci. Planuje 5 kolejnych. Utrzymuje się tylko ze świadczeń socjalnych

Kiedy Veronica Merritt (36 l.) zaszła w ciążę po raz pierwszy, miała niespełna czternaście lat. Wtedy urodziła córkę Victorię, dziś 22-letnią. Potem na świat przyszedł Andrew (17 l.). Veronica rozstała się wówczas z ojcem tych dzieci i związała z kolejnym mężczyzną. Na świat przychodziły następne latorośle. Mieszkanka Syracuse w stanie Nowy Jork ani się obejrzała, jak urodziła kolejnych dziesięcioro. A potem rozstała się także z ich ojcem. O sprawie napisał "New York Post". Kobieta przekonuje, że nie może pracować, bo przecież ma za dużo dzieci. Ale jak dodaje, świadczenia socjalne wystarczają jej na życie. "Dostaję trzy tysiące dolarów na dziecko miesięcznie" - chwali się Veronica Merritt. 500 plus to przy tym grosze na waciki!

36-latka zostanie niebawem babcią. Nie zamierza pracować, chce dalej rodzić dzieci

Chociaż niektórzy przebąkują, że płodna Amerykanka powinna iść do pracy i zająć się tymi dziećmi, które już ma, ona nie zamierza tego robić. Planuje kolejne ciąże - co najmniej pięć - i robi karierę na TikToku, gdzie pokazuje 250 tysiącom obserwatorów, jak ubiera swoje potomstwo w różnokolorowe ubranka, tak, by każde pasowało do ich odmiennych osobowości. W dodatku już niebawem zostanie 36-letnią babcią, bo jej najmłodsze dziecko ma już 22 lata.

I'm a mom of 12: People hate me since I have too many kids to work https://t.co/8XNaJRozO3 pic.twitter.com/R7YR2Ecl0P— New York Post (@nypost) July 1, 2022

