Matka i córka czy siostry bliźniaczki?

Brittany Desborough z Kalifornii i jej 20-letnia córka Makenzie tworzą duet, który wprawia w osłupienie. Kiedy pojawiają się razem publicznie, ludzie biorą je za rówieśniczki. Trudno się dziwić, bo 38-latka wygląda zjawiskowo i mogłaby uchodzić za starszą siostrę, a nawet bliźniaczkę swojej córki. Jak sama przyznaje, takie sytuacje zdarzają się notorycznie, odkąd Makenzie stała się nastolatką.

- Wiele osób myliło nas z siostrami lub bliźniaczkami i byli zdumieni, gdy powiedziałam im, że tak naprawdę jesteśmy matką i córką - mówi Brittany, cytowana przez Daily Mail.

Co ciekawe, pomyłki bywały jeszcze bardziej zaskakujące. - Niektórzy nawet myśleli, że Makenzie to moja mama. Naprawdę trudno było to sobie wyobrazić - wyznała kobieta. Na szczęście obie podchodzą do tego z dystansem.

Została mamą jako nastolatka

Historia Brittany jest niezwykła również z innego powodu. Swojego męża, Chrisa, poznała na szkolnej imprezie. Ich miłość rozkwitła błyskawicznie. Para zaręczyła się po zaledwie ośmiu miesiącach znajomości. Krótko potem Brittany odkryła, że jest w ciąży. Miała wtedy zaledwie 17 lat.

Młoda mama musiała bardzo szybko dorosnąć i zmierzyć się z nowymi obowiązkami, podczas gdy jej rówieśnicy myśleli o studiach i imprezach. - Podczas gdy większość moich znajomych imprezowała i aplikowała na studia, ja nie miałam wyboru i musiałam dorosnąć - wspomina na łamach portalu. Mimo początkowych obaw, para stworzyła wspaniałą rodzinę. Poza Makenzie, doczekali się jeszcze trójki dzieci: 11-letniej Savannah, 9-letniego Charliego i małego Huntera, który przyszedł na świat w 2024 roku.

Historia zatoczyła koło. "To było jak déjà vu"

Los bywa przewrotny, a w przypadku tej rodziny historia zatoczyła koło w najbardziej nieoczekiwanym momencie. Zaledwie kilka miesięcy po narodzinach swojego najmłodszego syna, Brittany dowiedziała się, że jej 18-letnia wówczas córka Makenzie jest w ciąży. Moment, w którym odkryła prawdę, był dla niej niezwykle poruszający.

- Znalazłam ją skuloną w łóżku, wpatrującą się w ścianę. To było jak déjà vu - mówi.

Brittany doskonale wiedziała, co czuje jej córka, ponieważ sama przeszła przez to w podobnym wieku. Razem z mężem postanowili otoczyć Makenzie pełnym wsparciem. - Czułam tylko współczucie. Razem z Chrisem wspierałyśmy ją, a ona naprawdę się postarała - wspomina dumna mama i babcia.

Niezwykła rodzina i "najseksowniejsza babcia świata"

Dziś rodzina Desborough jest jeszcze większa. Brittany została babcią w wieku 36 lat, a jej wnuk, Banks, jest tylko niecały rok starszy od jej najmłodszego syna, Huntera. - Dziwnie było mieć wnuka i syna w odstępie niecałego roku, ale nie zamieniłabym tego za nic. Hunter bardzo kocha swojego siostrzeńca - opowiada Brittany.

Tytuł "najatrakcyjniejszej babci świata" wcale jej nie dziwi, choć podkreśla, że ludzie wciąż są w szoku, gdy dowiadują się, że ma już wnuka.