Macron błaga Trumpa, by przyjechał na bal do Wersalu! Sensacyjne ustalenia Reutersa

Prezydent Macron zaprosił Trumpa na uroczyste przyjęcie w Wersalu po szczycie G7, aby podkreślić historyczne więzi.

Pojawiły się doniesienia, że Macron "błaga" Trumpa o przyjazd, ale decyzja prezydenta USA wciąż nie zapadła.

Szczyt G7 odbędzie się w czerwcu w Evian-les-Bains, a lista zaproszonych gości jest długa.

Czy Trump pojawi się we Francji?

Macron błaga Trumpa?

Agencja Reutera, powołując się na swoje źródła w Paryżu i Waszyngtonie, poinformowała w piątek, 10 kwietnia, że francuski prezydent Emmanuel Macron zaprosił Trumpa na uroczyste przyjęcie, jakie ma się odbyć w Wersalu po planowanym na czerwiec szczycie G7, "aby wykorzystać fakt więzi historycznych łączących oba kraje".

Donald Trump nie przyjedzie na szczyt G7?

Padają nawet słowa o "błaganiach". Wysoki rangą przedstawiciel Białego Domu w rozmowie z Reutersem miał potwierdził, że Trump otrzymał zaproszenie na bal i dodać, że "Macron naprawdę chce, by Trump przyjechał, i błaga go o to". Ten sam rozmówca miał dodać, że Trump nie zadecydował jeszcze, czy w ogóle przyjedzie do Francji na szczyt G7, nie mówiąc już o samym przyjęciu.

Z kolei strona francuska, która jest zaznajomiona z planami organizacji szczytu, przekazała agencji, że "Macron może gościć Trumpa, jak i innych przywódców G7, w ramach wizyty dwustronnej w terminie zbliżonym do daty szczytu". PAP przypomina, że G7 odbędzie się w dniach 15-17 czerwca w Evian-les-Bains nad Jeziorem Genewskim. Jeszcze w marcu Reuters podawał, że na szczycie G7 w czerwcu oczekiwani są przywódcy między oinnymi Indii, Brazylii, Korei Południowej i Kenii.

13