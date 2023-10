Makabra w przedszkolu. Kałuża zaschniętej krwi, obok zdjęcia maluchów!

Nick Parker, korespondent "The Sun", wraz z innymi dziennikarzami, relacjonuje to, co od kilkunastu dni dzieje się w Izraelu i w Strefie Gazy. Serwis wypuścił właśnie jego reportaż z kibucu Be'eri w Izraelu, do którego korespondentów zabrali izraelscy żołnierze. Materiał jest wstrząsający. "Zdjęcia uśmiechniętych dzieci wiszą obok ich podziurawionych kulami kołków od ubrań w zakrwawionym przedszkolu zdewastowanym przez terrorystów Hamasu 12 dni temu" - tak zaczyna się ta relacja. Potem jest tylko gorzej.

Zmasakrowane przedszkole, ślady kul na zabawkach

"Do wioski można dotrzeć jedynie z uzbrojoną eskortą wojskową. Gdy weszliśmy do opuszczonego przedszkola najpierw rzucił nam się w oczy plakat uśmiechniętego smerfa, podziurawiony od kul. Potem wspięliśmy się po krótkich schodach na plac zabaw. Wygląda na to, że nikt tam nie chodził od dnia masakry. Od razu uderza intensywny zapach i widok poniszczonych, brudnych zabawek. Nie da się dokładnie ustalić, co się tutaj wydarzyło. Ale był to żydowski szabas, kiedy żłobek był zamknięty. Znaleźliśmy mrożące krew w żyłach znaki, które sugerują, że przedszkole mogło stać się miejscem schronienia dla uciekających rodzin, gdy terroryści chodzili od domu do domu w szale zabijania" - czytamy.

Izrael. Kałuża zaschniętej krwi w przedszkolu

"Ślady krwi przy wyłożonym kafelkami wejściu świadczą o desperackiej próbie wyciągnięcia martwej lub rannej ofiary. Ale najbardziej wymowną oznaką grozy była kałuża zaschniętej krwi przy wejściu. Wokół walały się łuski po kulach. Dwa magazynki AK47, w których zwykle mieści się 30 naboi, zostały opróżnione" - pisze Parker. Zdjęcia, jakie ilustrują reportaż są straszne. "To miejsce kryje wiele potwornych tajemnic, a my powoli je odkrywamy" - powiedział dla "The Sun" jeden z izraelskich żołnierzy.

Harrowing photos of Israeli nursery reveal the horror of Hamas kibbutz massacre https://t.co/zYv9VQZYez pic.twitter.com/mzl9Eg0VLN— Daily Mail Online (@MailOnline) October 19, 2023

