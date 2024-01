i Autor: FeeLoona/cc0/Pixabay.com 9-letni chłopiec przez 2 lata mieszkał sam w lokum w Nersac we Francji, po tym jak jego matka wyprowadziła się do swojego partnera, zdj. ilustracyjne

Nikt nie zauważył dramatu malca

Mały chłopiec przez 2 lata mieszkał sam w koszmarnych warunkach! Matka wyprowadziła się do partnera

9-letni chłopiec przez 2 lata mieszkał sam w lokum w Nersac we Francji, po tym jak jego matka wyprowadziła się do swojego partnera. Przez ten czas nikt z jego otoczenia nawet się nie zorientował, mimo że dziecko cały czas chodziło do szkoły. Matka odwiedzała go raz na jakiś czas, zostawiając mu jedzenie. 9-latek nie miał jednak okresowo ogrzewania i ciepłej wody.