Mandatowy rekordzista! Karali go setki razy, skończyło się konfiskatą auta

Wjechał do strefy ograniczonego ruchu i nie miał ubezpieczenia. 21-latek dostał mandat na kwotę 150 tysięcy euro

Parkował i jeździł tam, gdzie prawo mu tego zabraniało, nie płacił mandatów, ostatecznie niestety stracił samochód. We Włoszech stała się głośna sprawa pewnego 21-latka z Mantui. Jak podaje lokalny dziennik "Gazzetta di Mantova", mężczyzna ten pobił rekord Włoch w nietypowej dziedzinie. 21-latek w ciągu roku popełnił niemal tysiąc wykroczeń drogowych, głównie wjeżdżając do tak zwanej strefy ograniczonego ruchu ZTL, w której mogą jeździć tylko mieszkańcy. Zrobił to 800 razy, nie mając potrzebnego zezwolenia. Nie miał też ubezpieczenia. Wszystko wyszło na jaw dopiero podczas przypadkowej kontroli drogowej.

Straż miejska odholowała mu samochód. Odzyska go, jeśli zapłaci monstrualną karę?

Jak się okazało, 21-latek musi zapłacić w sumie aż... 150 tysięcy euro kary. Oczywiście tej ogromnej kwoty nie zapłacił. Nie zamierzał też stosować się do zakazów i dalej robił to, co chciał. Ale tym razem mu się nie upiekło. Strażnicy z Mantui zabronili mu jeździć autem i nakazali mu zaparkować pojazd w jednym, wybranym miejscu. Ten zakaz mężczyzna także złamał, a wtedy jego samochód został odholowany na specjalny parking. Zapewne odzyska je dopiero wtedy, gdy zapłaci monstrualną karę...

Recordman di multe non pagate: 800 per un importo di 150mila eurohttps://t.co/bHBGGcWGul— Gazzetta di Mantova (@gazzettamantova) November 20, 2023

