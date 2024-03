Masakra pod Moskwą, już 143 osoby nie żyją! Putin mówi o Ukrainie i karze

Zamach pod Moskwą, 143 osoby nie żyją. Putin twierdzi, że sprawcy "poruszali się w kierunku Ukrainy". To prowokacja Kremla?

Krwawy zamach pod Moskwą już wykorzystywany jest przez Kreml przeciwko Ukrainie! W piątek, 22 marca grupa uzbrojonych napastników wtargnęła do pełnej ludzi salę koncertową Crocus City Hall w Krasnogorsku. Strzelali do przypadkowych osób, w budynku słychać było eksplozje, potem wybuchł pożar i zawalił się dach. Oficjalnie rosyjskie władze potwierdziły śmierć 133 osób, nieoficjalnie ofiar może być 143. Odpowiedzialność za zamach wzięło Państwo Islamskie. W ostatnich tygodniach liczne ambasady ostrzegały przed możliwością zamachu na duże grupy ludzi w rejonie Moskwy, zwłaszcza w salach koncertowych. Niestety, rzeczywiście terroryści taki atak zorganizowali. Zatrzymano 11 osób, w tym czterech zamachowców. To obywatele Tadżykistanu. Niektórzy tłumaczyli, że poznali zleceniodawców w internecie i oferowano im pieniądze. W oświadczeniu ISIS stwierdziło, że atak był odpowiedzią na "wojnę wypowiedzianą Państwu Islamskiemu przez kraje walczące z islamem". Tymczasem Putin wygłosił przemówienie na temat zamachu.

Putin: „Według wstępnych informacji było przygotowane okno do przekroczenia granicy po stronie ukraińskiej”

Według Władimira Putina poruszający się białym Renault zamachowcy „próbowali się ukryć i poruszali się w kierunku Ukrainy”, gdzie „według wstępnych informacji było przygotowane okno do przekroczenia granicy po stronie ukraińskiej”. Zapowiada karę dla wszystkich, którzy wzięli udział w zamachu i pomoc dla rodzin ofiar oraz rannych. „Teraz najważniejsze jest to, by nie pozwolić tym, którzy stoją za tą krwawą masakrą, popełnić nowego przestępstwa. Wszyscy wykonawcy, organizatorzy i zleceniodawcy poniosą sprawiedliwą i nieuniknioną karę” - mówił Putin. Teoria o ukraińskim wątku została już skrytykowana przez władze w Kijowie. „Wersje rosyjskich służb specjalnych o rzekomych związkach Ukrainy z zamachem w Rosji są absolutnie nie do obrony i absurdalne” – powiedział doradca szefa kancelarii prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak. „Uważamy takie oskarżenia za zaplanowaną prowokację Kremla” – oświadczyło MSZ Ukrainy.

Sonda Czy obawiasz się zamachu terrorystycznego w Polsce? Tak Nie Trudno powiedzieć

📹President Vladimir Putin's video address following the terrorist attack in Crocus City Hall (March 23, 2024) pic.twitter.com/gs0fAVLghe— Russia in Canada (@RussianEmbassyC) March 23, 2024

🚨#WATCH: As new footage shows the first moments of Moscow attack.📌#Krasnogorsk | #RussiaNew footage has been released by Zvezdanews, which shows moments when multiple terrorists opened fire inside Crocus City Hall near Moscow, Russia on March 22.At the beginning of the… pic.twitter.com/selW8r3Gnr— R A W S G L 🌎 B A L (@RawsGlobal) March 24, 2024

Quiz z wiedzy ogólnej. Prawda czy fałsz? Masz 50 procent szans na poprawną odpowiedź Pytanie 1 z 19 Siatkówka to sport potocznie nazywany szczypiorniakiem. Prawda Fałsz Dalej