Masakra na uczelni! Zabił trzy osoby a potem siebie. ZDJĘCIA

Krwawa strzelanina na uniwersytecie! Mężczyzna zabił trzy osoby i uciekł. Potem strzelił sam do siebie

Masowe strzelaniny w Stanach Zjednoczonych niestety zdarzają się względnie często. A sprawcy niestety nierzadko wybierają uczelnie i szkoły, gdzie biorą na celownik niewinne osoby. Tak było i tym razem w stanie Michigan. We wtorek nad ranem czasu polskiego uzbrojony mężczyzna wszedł na teren kampusu Uniwersytetu Stanowego Michigan w East Lansing pod Detroit i otworzył ogień. Nie wiadomo jeszcze, kim był, świadkowie opisali go jako niewysokiego, czarnoskórego człowieka w dżinsowej kurtce i czapce z daszkiem. Najpierw sprawca zaczął strzelać w pobliżu budynku akademickiego Berkey Hall. W USA był wtedy poniedziałkowy wieczór, w Polsce środek nocy z poniedziałku na wtorek.

Strzelał w budynku akademickim, potem w uniwersyteckim centrum fitness

Następnie mężczyzna przemieścił się do centrum fitness IM East, które także znajduje się na terenie uczelni. Tragiczny bilans strzelaniny na kampusie to trzy ofiary śmiertelne i pięć osób rannych. Po masakrze mężczyzna uciekł, został jednak uwieczniony przez monitoring, a policja szybko opublikowała wizerunek uciekającej postaci z plecakiem. Wkrótce funkcjonariusze poinformowali podczas konferencji prasowej, że zagrożenie minęło, ponieważ zabójca zginął, strzelając sam do siebie. Nadal nie wiadomo, co nim kierowało i kim dokładnie był.

Sonda Czy kiedykolwiek ktoś mierzył do Ciebie z broni? Tak Nie

#BREAKING MSU Active Shooting:- At least 1 dead, multiple injured, after shooting at Michigan State University campus in East Lansing- Shooter is wearing a mask and is at large- Multiple shooting scenes on campus- FBI and ATF responding pic.twitter.com/ckiZQdcVS6— Fast News Network (@fastnewsnet) February 14, 2023

At least three people were killed and five injured after a gunman opened fire at Michigan State University on Monday night, as law enforcement swarmed the main campus in East Lansing searching for a lone suspect, police said. pic.twitter.com/6GUyVNpOBX— Sajjad (@Sajjad57678616) February 14, 2023

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Największe kujony zdobędą maksymalnie 8/10 Pytanie 1 z 10 W którym województwie żyje najwięcej łosi? W podlaskim W mazowieckim W warmińsko-mazurskim Dalej