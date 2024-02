Matka zabiła 6-latka! Słowa ojca na pogrzebie łamią serce

Matka zabiła 6-letniego syna i przyznała się do zbrodni. Sceny na pogrzebie Matthew wyciskają łzy z oczu największych twardzieli

Dlaczego ten bystry, uroczy chłopiec musiał zginąć, a śmierć zadała mu własna matka? Nad tymi pytaniami pochylają się teraz brytyjscy śledczy. Kilka dni temu Matthew Healy (+6 l.) z hrabstwa Waterford został znaleziony w samochodzie zaparkowanym niedaleko morskiej zatoczki przy drodze. Próbowano reanimować dziecko, ale bezskutecznie. Lekarzom w szpitalu pozostało stwierdzić zgon chłopca, popularnego i uwielbianego w całej okolicy. Wkrótce zatrzymano pierwszą i jedyną jak dotąd osobę podejrzaną o zabójstwo. To matka chłopca. Ruth Purcell Healy z Bishop's Field stanęła przed sądem rejonowym w Waterford, oskarżona o morderstwo Matthew. "Dziękuję, ale nie" - to wszystko, co miała do powiedzenia, gdy spytano ją, czy chce coś powiedzieć. Została skierowana na obserwację psychiatryczną.

"Matthew – to był największy zaszczyt w moim życiu i absolutna przyjemność być Twoim Tatą”

Tymczasem w Waterford odbył się wzruszający pogrzeb Matthew Healy'ego. Ciało chłopca zostało przeniesione na lokalny cmentarz w białej trumience, za którą szła nie tylko zrozpaczona rodzina z tatą chłopca na czele, ale i wstrząśnięci mieszkańcy oraz koledzy 6-latka z drużyny piłkarskiej. James Healy nad grobem syna żegnał go i przepraszał, że nie zdołał go ocalić. "Matthew – to był największy zaszczyt w moim życiu i absolutna przyjemność być Twoim Tatą. Bardzo mi przykro, że nie mogłem cię uratować, szefie. Kocham cię” – mówił mężczyzna przez łzy. "Wiem, że gdyby dano mu szansę, wyrósłby na przyzwoitego i zdolnego człowieka. Jednak teraz będzie już zawsze miał sześć lat" – dodał.

The funeral of Matthew Healy (6) is set to take place in Watergrasshill in Co Cork on Wednesday. His father, James siad he is very appreciative of the support he has got & of vigils held but wants privacy at this sad time for him.https://t.co/ygiWFVhlUr— Lucy Keaveney (@Luighseach) February 12, 2024

A final farewell to Matthew Healy, 6, at his funeral in Cork pic.twitter.com/d4E9xXPU9F— Irish Daily Mirror (@IrishMirror) February 14, 2024

