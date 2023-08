Matka zabiła dzieci, a potem siebie! Makabryczne odkrycie w przyczepie kempingowej

Matka zastrzeliła 10-letniego syna i 19-letnią córkę, a potem się zabiła. Wcześniej sąd kazał jej oddać syna jego biologicznemu ojcu

"Z ciężkim sercem przekazuję wszystkim aktualne informacje na temat mojego syna Aidena Hutchinsa, który 25 sierpnia 2023 r. zaginął i został zabrany przez matkę. Został przez nią dzisiaj zabity 27 sierpnia 2023 r. On na zawsze pozostanie w moim sercu i nie zasłużył na to. Spoczywaj w pokoju, mój słodki chłopcze. Do zobaczenia ponownie. Kocham cię" - takie wstrząsające oświadczenie zamieścił w internecie ojciec Aidena Hutchinsa (+10 l.), który razem ze starszą siostrą przyrodnią Hannah Grinner (+19 l.) zginął z rąk własnej matki. "Kocham cię całym sercem. Nie wiem, co teraz robić. To takie nierealne. Zawsze będę cię kochać. Leć wysoko, Hannah" - napisał z kolei w pożegnaniu Dylan Kirk, chłopak 19-latki. Ta niespodziewana tragedia wydarzyła się kilka dni temu w małej miejscowości Waverly na Florydzie. W przyczepie kempingowej mieszkała tam spokojna, nigdy nie notowana przez policję Brandy Hutchins (+43 l.) z dwójką dzieci, Aidenem i Hannah. O prawo do opieki nad chłopcem walczył jego biologiczny ojciec. Sąd wydał postanowienie, zgodnie z którym kobieta miała oddać Aidena mężczyźnie. Jednak Brandy Hutchins zignorowała to.

Wstrząsające odkrycie w przyczepie kempingowej. Wszystkie osoby miały rany postrzałowe

Trudno powiedzieć, co musiało dziać się w jej głowie, skoro wolała zamordować syna, a także córkę i siebie, niż oddać chłopca ojcu... Początkowo nic nie wskazywało jednak na to, że wydarzyło się coś złego. Sąd wyznaczył kobiecie nieprzekraczalny termin odstawienia syna na komisariat, potem zaczęły się poszukiwania. Ojciec Aidena zamieszczał jego zdjęcia w mediach społecznościowych, prosząc o pomoc. Policjanci w końcu namierzyli przyczepę, w której mieszkała matka z dziećmi. Niestety, na miejscu znaleźli trzy ciała. Matka zastrzeliła swoje dzieci, a potem skierowała broń we własną stronę. „Nie mogę sobie wyobrazić bardziej przerażających okoliczności. Moje serce pęka z powodu dramatu tej rodziny" - powiedział cytowany przez Daily Mail szeryf hrabstwa Polk Grady Judd.

Gdzie szukać pomocy? Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123Pokonackryzys.plW sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

Sonda Czy znałeś osoby, które popełniły samobójstwo? Tak Nie

Florida mom Brandy Hutchins shoots dead two kids and herself inside their mobile home after losing custody to her ex https://t.co/ZepkADvUTM pic.twitter.com/FXsQQFhLVF— Daily Mail US (@DailyMail) August 29, 2023

