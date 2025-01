Matka zagłodziła córkę na śmierć. "Bo była podobna do ojca"

i Autor: Gossip Room/X.COM

Matka potwór torturowała i głodziła córkę, bo była podobna do swojego ojca. 13-letnia Amandine zmarła, zapadły wyroki

Dożywocie - tylko taki mógł być wyrok dla kobiety, która uczyniła z życia swojej córki piekło, aż w końcu ją zabiła. Wyrok zapadł we Francji. Dramat Amandine (+13 l.) rozgrywał się w Montblanc, miejscowości znajdującej się niedaleko położonego na południu kraju Montpellier. Rodzice dziecka rozstali się i byli w separacji, Amandine pozostała przy matce. Sandrine Pissarra (54 l.) nienawidziła swojego eks męża i te uczucia przeniosła na córkę, która była do niego bardzo podobna. Mściła się na niewinnym dziecku, torturując je i głodząc, bo gdy patrzyła na jej twarz podobną do twarzy jej ojca, czuła się trochę tak, jak gdyby zadawała cierpienie swojemu byłemu. W dodatku w tych bestialstwach towarzyszył jej nowy partner, ojczym Amandine, Jean-Michel Cros (49 l.). Para zwyrodnialców nie tylko nie dawało Amandine jeść. Trzymali ją w szafce, bili i wyrywali jej włosy, filmując swoje czyny dla chorej rozrywki. Choć trudno w to uwierzyć, w szafie umieścili kamerę i napawali się widokiem płaczącej i głodnej dziewczynki.

"Jestem matką potworem" - mówiła sama o sobie na ławie oskarżonych. Ale nie uchroniło jej to przed dożywociem

Jednocześnie kobieta prowadziła salon kosmetyczny i płodziła kolejne dzieci. Miała ich w sumie ośmioro z trzech związków. Niestety, nikt nie widział lub nie chciał zobaczyć dramatu Amandine, aż w końcu było już za późno. Dziewczynka zmarła w 2020 roku. Matka kłamała policji i lekarzom, że Amandine miała anoreksję i sama odmawiała jedzenia, ale obrażenia na ciele skrajnie wygłodzonej córki ważącej 28 kilogramów przez 155 centymetrach wzrostu nie pozostawiły wątpliwości, że od najmłodszych lat była dręczona przez dorosłych. Para bestii w końcu przyznała się do wszystkiego i wyjawiła ohydny motyw zbrodni. Kobieta próbowała przed sądem przepraszać. "Jestem matką potworem" - mówiła sama o sobie na ławie oskarżonych. Ale nie uchroniło jej to przed dożywociem. Ojczym 13-latki usłyszał wyrok 20 lat więzienia, bo według sądu był głównie biernym świadkiem cierpienia dziewczynki. Za kratkami zapewne współwięźniowie potraktują ich tak, jak oni traktowali Amandine.

Hellish existence of girl, 13, 'starved to death by mother because she looked like her father': Child 'was locked in windowless room, had hair pulled out, lost several teeth and was beaten from a young age' https://t.co/ynHbFjhViy pic.twitter.com/SI9M8njMk4— Daily Mail Online (@MailOnline) January 24, 2025

