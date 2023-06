i Autor: Getti Images 15-miesięczna dziewczynka zmarła po opuszczeniu SOR. Badało ją czterech lekarzy

"Kojec pełen odchodów"

Matka zostawiła 16-miesięczną córkę samą i pojechała na wakacje. Mała konała w męczarniach!

Trudno nie mieć łez w oczach, gdy myśli się o tym, co musiało się dziać w domu w Cleveland, w którym 31-letnia kobieta zostawiła bez opieki swoją półtoraroczną córeczkę i pojechała na wakacje. Kobieta bawiła się m.in. w Portoryko, a w tym czasie jej dziecko konało w potwornych męczarniach. To, co służby zastały w pokoju małej, poraża. Potworna śmierć!