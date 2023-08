i Autor: Shutterstock

Rodzina królewska

Meghan Markle zostanie prezydentem? "Popiera ją siostra Bidena"

Nie do wiary! Meghan Markle naprawdę ma szanse w wyścigu do Białego Domu. Przynajmniej, jeśli wierzyć organizacji Democracy Institute of Democratic voters i doniesieniom "Daily Mail". Według wyniku sondażu przeprowadzonego przez wspomnianą instytucję żona księcia Harry'ego przoduje pod względem popularności wśród kobiet, które mogą kandydować z ramienia demokratów.