Krzyki, jęki i zaciskanie zębów z bólu, a na czole zimny pot - to tylko kilka reakcji mężczyzn, którzy zdecydowali się na udział w nietypowym eksperymencie. Sprawdzili swoją wytrzymałość na ból menstruacyjny wywołany symulatorem takiego bólu. Śmiałkowie odpowiedzieli na wyzwanie rzucone przez Shaylę McKinnon, psycholog z USA. Kobieta opublikowała później na Instagramie nagranie, w którym pokazała reakcje mężczyzn na działanie symulatora bólu menstruacyjnego. Podłączeni do urządzenia mężczyźni po raz pierwszy odczuli ból, jaki miliony kobiet na świecie czuje co miesiąc w czasie okresu. Ból momentami przyprawiający o mdłości, często uniemożliwiający normalne funkcjonowanie. Ból, którego nie sposób nawet opisać. "Mam dość, już wystarczy" - wykrzyczał jeden z mężczyzn biorących udział w eksperymencie psycholog McKinnon.

Psycholog z USA sprawdziła wytrzymałość mężczyzn na ból menstruacyjny. "Każdy powinien to przeżyć"

W wyzwaniu uczestniczyli panowie w różnym wieku. W czasie eksperymentu mężczyźni mieli naśladować Shaylę McKinnon, która na filmiku m.in. tańczy. Mężczyźni próbują odtworzyć jej czynności, ale silny ból im to uniemożliwia. Łapią się na brzuchy, jęczą z bólu. Widać, że faktycznie symulator daje im odczuć ból menstruacyjny. Jeden z uczestników eksperymentu nie jest w stanie ustać na nogach, zgina się w pół i trzyma za brzuch, a następnie - aby nie upaść wskutek silnego bólu - łapie za stojący obok mebel.

Nagranie stało się hitem na Instagramie. Pod filmikiem pojawiła się lawina komentarzy zarówno kobiet, jak i innych mężczyzn.

Niech teraz zrobią trzy prania, ugotują obiad, sprawdzą pracę domową , wykąpią dwójkę dzieci, przygotują im śniadania do szkoły i posprzątają kuchnię.

, wykąpią dwójkę dzieci, przygotują im śniadania do szkoły i posprzątają kuchnię. Nie zapominajcie też, że niektóre kobiety podczas okresu wymiotują, mają bóle pleców, bóle głowy itp.

itp. Uznanie dla mężczyzn, którzy chcą spróbować rzeczy z kobiecej perspektywy. Brawo dla wynalezienia maszyny, która to umożliwia!

Każdy powinien to przeżyć chociaż raz w życiu .

. Uwielbiam każdego mężczyznę, który chciał to przeżyć i zrozumieć.

Poniżej zobaczycie galerię z eksperymentu, w którym mężczyźni poddali się działaniu symulatora bólu menstruacyjnego